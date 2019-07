La Réunion : avis de forte houle sur les côtes Ouest et Sud

© Mtotec

© Météo-France La Réunion Ouest : Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Paul, Le Port, La Possession Sud : Petite-île, Saint-Pierre, Le Tampon, L'Entre-Deux, Saint-Louis, Cilaos, L'Etang-Salé, Les Avirons Sud-Est : Saint-Joseph, Saint-Philippe

Ce vendredi 12 juillet 2019 sera marqué par l'arrivée d'un important train de houle. Les vagues mesureront 4 mètres en fin de journée et atteindront plus de 5 mètres dans la nuit. La plus grande prudence est demandée, les déferlantes pourront mesurer le double de la valeur moyenne annoncée soit de 8 à 10 mètres. Il est déconseillé de marcher en bord de falaise ou de promontoires. Les côtes Sud et Ouest sont déjà concernées depuis plusieurs jours par des trains de houle, mais celui qui est attendu en fin de journée et samedi sera vraiment exceptionnel.Conséquence de ce front froid, le temps sera nuageux sur les côtes Ouest et Sud dès le début de journée. Des ondées sont d'ailleurs prévues par Météo-France La Réunion de Saint-Philippe à Saint-Louis et sur Le Tampon.Le soleil brille généreusement sur l'Est et les cirques tout au long de là matinée.Ça change dans l'après-midi. Le soleil est de retour sur l'Ouest. Sur le Nord où la matinée était agréable, le temps se dégrade. Des averses sont attendues sur les hauteurs et quelques gouttes humidifieront le littoral.Encore une fois, le vent est orienté au Sud. Il est vigoureux et les rafales de 50 à 60 km/h balayent la côte Ouest de la Pointe-au-Sel, à la Pointe-des-Galets et la commune de Sainte-Rose.À l'aube, les températures sur les hauts sont toujours aussi fraîches. Il ne fait que 4 °C sur le Maïdo et 7 sur le Pas-de-Bellecombe. En journée, les maximales sont 27 sur le littoral Ouest, et 22 dans les cirques. La mer est très forte sur l'Ouest et le Sud . Un avis de forte houle a été émis par Météo-France La Réunion.