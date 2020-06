La Réunion en lice pour remporter le premier challenge virtuel des IAE de France

Les trente-cinq IAE, instituts d'administration des entreprises de France s'affrontent virtuellement depuis la 15 mai. Un challenge composé de plusieurs épreuves sur les réseaux sociaux. L'objectif : lutter contre le sentiment d'isolement des étudiants généré par la crise sanitaire.

Gaëlle Malet •

Un challenge pour lutter contre l'isolement des étudiants



La Réunion en finale de l'épreuve " like ton IAE "

Depuis la mi-mai, les étudiants des instituts d'administration des entreprises (IAE) de France se confrontent sur les réseaux sociaux. Une centaine d'étudiants réunionnais y participe. Cette idée d'un challenge numérique a été pensé après l'annulation de la Coupe de France des IAE qui se tient tous les ans. Une annulation dûe à la crise sanitaire.L’ARES, la fédération nationale des Associations Représentatives des Étudiants en Sciences Sociales a donc rassemblé les étudiants virtuellement en leur proposant de se tester sur des épreuves ludiques. Un challenge pour renforcer le sentiment d’appartenance de ces étudiants au réseau IAE France mais aussi pour lutter contre un sentiment d‘isolement généré ou aggravé par la crise sanitaire et le confinement.



La compétition est composée de six épreuves relayées sur les réseaux sociaux et qui rapporteront des points aux différents IAE. A la fin du mois, l'ensemble des ces points seront comptabilisés et le nom du grand gagnant de ce premier challenge virtuel sera révélé. Pas de prix à la clé, juste le plaisir de participer et représenter son école.



Parmi ces épreuves, un concours d'éloquence basé sur le volontariat. Par équipe de quatre, par le biais d'une vidéo, les étudiants ont cinq minutes pour qualifier leur école en phases finales, sur un thème très actuel, “Tousse pour un, rhume pour tous”.



Une épreuve réussie particulièrement à nos étudiants réunionnais, il s'agit de l'activité nommée "Like ton IAE". Le principe est simple, des duels d'écoles s'opposent "IAE Réunion vs IAE Nancy" et l'établissement qui obtient le plus de "likes" et commentaires en ligne, remporte le "battle". La Réunion connaît un vif succès puisque son IAE vient de hisser en grande finale, face à l'IAE de Rouen Normandie.



Pour Esther Belemonte, président du bureau des étudiants de l'IAE de La Réunion, " ce challenge aura surtout permis de faire connaître notre établissement aux autres IAE de France. On s'est aperçu que l'on était très peu connu. Une bonne moitié de ces écoles n'avait pas connaissance de notre existence ". L'IAE de La Réunion connaîtra son classement final à la fin du mois. L'établissement titre d'ores et déjà son épingle du jeu dans deux épreuves.