Les réunionnais en communion avec les chrétiens de la zone

Les réunionnais en communion avec tous les chrétiens

Voyage papal : des fidèles suivront la messe à la télévision

30 ans après Jean-Paul II, le Pape François doit se poser ce vendredi à Madagascar, avant dernière étape de son voyage dans l’Océan Indien.Le souverain pontife est très attendu dans le pays gangrené par la corruption, et touché par une très grande pauvreté : 3 habitants sur 4 dans la grande île, vivent avec moins de deux dollars par jour, autrement dit avec moins de deux euros.Comme au Mozambique, il se rendra au chevet des plus vulnérables et des oubliés de la société pour leur témoigner le soutien de l’Eglise et toute son affection. Ses déplacements dans la zone, émeuvent évidement tous les chrétiens de la Réunion, qui n’ont pas le privilège de se rendre sur place, partager ce évènement exceptionnel.Alors ils le suivront à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux.Ce vendredi matin, ils étaient nombreux à la Vierge Noire à dire qu'ils ne manqueront pas ces rendez-vous, parlant des célébrations. La distance au contraire ne change rien, elle fortifie leur âme et leur foi.En images avec Willy Thévenin