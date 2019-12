Risque requin : recrudescence de captures de requins à la côte à La Réunion

Ces trois dernières semaines pas moins de 8 requins ont été prélevés à proximité des côtes réunionnaises. Trois requins bouledogues et un tigre l’ont été uniquement jeudi dernier. Face à cette recrudescence de captures, le préfet de La Réunion appelle à la prudence.

LH •

Recrudescence des captures de squales

Un requin tigre de 1,40m et un requin bouledogue de 3,00m à SaintGilles

Un requin bouledogue de 1,80m à SaintLeu

Un requin bouledogue de 2,40m à SaintPierre

Un requin bouledogue de 1,90m à SaintGilles

Un requin tigre de 3,00m à l’EtangSalé

Un requin tigre de 2,60m à La Possession

Un requin bouledogue de 2,60m à La Possession



Des signalements dans les lagons

En ce début d’été austral et de fortes chaleurs, le préfet de La Réunion appelle les usagers de la mer, et notamment les pratiquants d’activités nautiques, à la responsabilité.Une réglementation spécifique, qui restreint la baignade et les activités nautiques au lagon et aux zones surveillées, est en vigueur pour les protéger du risque requin.Un risque particulièrement fort en cette période. Sur les trois dernières semaines, 8 requins ont été pêchés dans les zones d’activités nautiques, dont 3 bouledogues et 1 tigre le 5 décembre.Le 5 décembre :Depuis le 15 novembre :Les signalements de requins à proximité ou dans les lagons ont aussi été plus nombreux. Ainsi, Saint-Leu puis Saint-Pierre ont eu à interdire momentanément l’accès à leur lagon.