RSMAR : une convention signée avec la CAF pour faciliter l'insertion des jeunes

Le RSMA de La Réunion a signé une convention avec la Caisse des Allocations Familiales. Objectif : faciliter encore un peu plus l'insertion des jeunes stagiaires avec un accompagnement ciblé en matière d'accès aux droits, d'orientation professionnelle et d'aides aux jeunes mamans.

LM et Pierre Comorassamy •

Tous les ans 1400 jeunes passent le portail du Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion. A l'issue de leur engagement, ils sont 80% à trouver une voie d'insertion. Un métier, une formation. Une perspective d'avenir.

L'école de la deuxième chance veut permettre à la jeunesse réunionnaise, en marge du système scolaire, de retrouver confiance à travers des opportunités concrètes. L'apprentissage des bases avec un socle de connaissance en mathématiques et en français pour ouvrir la porte d'un des 39 cursus de formations.

Aide financière, parcours d'insertion balisé, prise en charge de l'accompagnement des jeunes parents pour lever les obstacles aux perspectives des jeunes : le nouveau partenariat entre la CAF et le RSMA-R ambitionne de minimiser les difficultés rencontrées par les jeunes Réunionnais.

La convention signée entre le colonel Julien MAUREL, chef de corps du RSMA-R et Harry-Claude MOREL, Président du Conseil d’administration de la Caf de La Réunion et Monsieur Frédéric TURBLIN, Directeur général de la Caf de La Réunion en présence de Camille DAGORNE, sous-préfète, chargée de mission Cohésion sociale et Jeunesse auprès du Préfet de La Réunion, s'articule autour de trois axes.

1/L’accès aux droits

Beaucoup de jeunes ignorent souvent qu'ils sont éligibles à des aides spécifiques auprès de la CAF. Ils redoutent également les démarches à effectuer pour en bénécier. Ce partenariat avec la CAF va permettre aux jeunes du RSMA-R d'intégrer les sessions d’accueil organisées en direction des volontaires du service civique. De même, cet accès aux droits sera favorisé par une sensibilisation des cadres du RSMA-R sur l’actualité réglementaire des prestations et de l’action sociale. Des ressources dématérialisées seront aussi mises à disposition pour mieux accompagner les volontaires du RSMA-R.

2/L’orientation des jeunes

La Caisse d'allocations familiales entend accompagner les jeunes bénéficiaires du RSA en mettant à leur portée des outils pour une meilleure insertion. L'expertise du RSMA de La Réunion sera mise à profit pour proposer à ces jeunes des formations avec des perspectives réelles en bénéficiant des formations adaptées au paysage économique local. En tenant compte des situations sociales spécifiques des jeunes.

Le directeur et le président de la Caisse d'allocations familiales ont signé une convention avec le RSMA-R ce mercredi 9 juin, afin de venir en aide aux jeunes en voie d'insertion. • ©Pierre Comorassamy

3/La levée des freins à l’insertion

Le RSMA-R et la Caf s’engagent également sur la création d’une structure d’accueil du jeune enfant. Un espace dédié à venir en aide aux mamans qui souhaitent s'engager dans une voie d'insertion. Des femmes jusque-là contraintes à rester chez elles pour garder leur(s) bébé(s).

La Caf de La Réunion apporte également son soutien aux jeunes par la mise en place d’aides financières individuelles pour surmonter des difficultés spécifiques et ponctuelles en direction des jeunes mères accompagnées au titre du RSA majoré.

Autant de nouveaux leviers, qui complètent des outils ayant déjà fait leur preuve. En 55 ans d'existence dans l'île, le RSMA-R a déjà accueilli 47 000 jeunes Réunionnais.