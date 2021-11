Saint-André : la RD48 route de Salazie coupée au niveau du PR9 à cause d'un éboulis

La RD48 route de Salazie est coupée à la circulation jusqu'à nouvel ordre, suite à un éboulement qui s'est produit au niveau du PR9, entre secteur L'Evêque et Pisse-en-l'air, ce samedi soir.

HA •

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes de l'Est et en particulier pour ceux qui doivent circuler entre les communes de Saint-André et de Salazie.

La Direction régionale des routes indique dans un communiqué transmis ce samedi 27 novembre que la RD48 route de Salazie est coupée à la circulation depuis 19h45, à Saint-André.

Un éboulement s'est en effet produit à hauteur du point de repère kilométrique 9 (PR9), entre secteur l’Évêque et Pisse-en-l'air. Les automobilistes sont donc dans l'impossibilité de passer jusqu'à nouvel ordre.