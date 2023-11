34ème édition du Dipavali à Saint-André : des spectacles au Colosse et le traditionnel défilé en centre-ville

Pour la 34ème édition du Dipavali, la municipalité de Saint-André propose un programme de festivités légèrement modifié à cause des travaux en cours en centre-ville. Dès mercredi, des animations seront proposées au Colosse jusqu'à la grande soirée de vendredi. Mais samedi soir, le traditionnel défilé se déroulera bien en ville.

Etant donné son statut de "capitale malbar", pour reprendre les mots du maire Joé Bédier, la municipalité de Saint-André ne pouvait faire l'impasse sur la traditionnelle fête du Dipavali, l'une des plus importantes de la communauté hindoue à La Réunion.

Alors pour cette 34ème édition de la "fête des lumières", il y aura bel et bien un défilé dans le centre-ville ce samedi 18 novembre, et cela malgré les importants travaux en cours. Pour la mela indienne, rendez-vous est donné du côté du Colosse, dès ce mercredi 15 novembre.

Les spectacles au Colosse, le défilé en ville

La fête se déroulera donc sur deux sites différents, avec comme autre évènement fort le grand show prévu pour la soirée de vendredi, avec concerts et feux d'artifice. Et les amateurs de cuisine indienne seront également servis !

Cette année, "seules les dates et les horaires ont été modifiées mais on a toujours le défilé et le grand spectacle", résume Stéphanie Poiny-Toplan, l'adjointe au maire déléguée à la Culture.

Le défilé du Dipavali, édition 2022, à Saint-André • ©Willy Fontaine

Une dizaine de chars confectionnés

"C'est un évènement incontournable et toutes les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir réaliser ce nouveau format", souligne Joé Bédier.

Samedi soir, les spectateurs verront défiler une dizaine de chars préparés par des associations venues de toute l'île, mais aussi par des artistes arrivant spécialement d'Inde. Un travail colossal dont les préparatifs, explique Stéphanie Poiny-Toplan, ont débuté en débuté d'année.

La fête du Dipavali à Saint-André. • ©Imaz Press

Pas de spectacle après le défilé

"Le trajet du défilé n'est pas modifié mais il sera légèrement raccourci", précise-t-elle encore. Le défilé partira de l'avenue de la République, au niveau de la mairie de Saint-André et se terminera au niveau du stade Sarda-Garriga.

"Les gens pourront apprécier le défilé, comme les années précédentes", assure Stéphanie Poiny-Toplan... "Mais il n'y aura pas de spectacle après le grand défilé à cause aussi des grands travaux en cours sur le stade", ajoute le maire Joé Bédier. "Mais l'année prochaine, je vous promets quelque chose de grandiose !"

Bientôt un hôtel trois étoiles

L'élu insiste aussi sur le fait que la mela indienne s'étirera donc sur cinq jours, de mercredi à dimanche, et non sur trois jours, comme les années précédentes.

"Pour beaucoup de commerçants, ce n'était pas suffisant trois jours, alors on est passé de trois à cinq jours". Dimanche 19 novembre, cette mela s'achèvera par un festival de couleurs version holi indienne.

Joé Bédier a profité de la présentation du programme de ce Dipavali 2023 pour annoncer la construction d'un hôtel trois étoiles de 76 chambres à Saint-André. "Je veux aussi capter du tourisme ici à Saint-André. Nous voulons vraiment proposer de l'authenticité !"