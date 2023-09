Saint-André : la 16ème édition de Festi-plantes est lancée au parc du Colosse

Horticulteurs et amateurs de plantes ont rendez-vous au Parc du Colosse. Durant 5 jours, à compter de ce mercredi 6 septembre, des centaines de fleurs et arbustes s’exposent. La manifestation a attiré près de 30 000 visiteurs l’an dernier.

LH / Géraldine Blandin •

Les amoureux des plantes et de la nature ont rendez-vous au Parc du Colosse à Saint-André. La 16ème édition démarre ce mercredi 6 septembre, et se tiendra jusqu’au dimanche 10 septembre. L’entrée est à 1 euro, et cette année le thème choisi est : du jardin à la cuisine.

Saint-André : la 16ème édition de Festi-Plantes débute aujourd’hui au parc du Colosse.

Des centaines de plantes et des nouveautés

Le parc du Colosse devient le plus grand jardin de La Réunion. Des centaines d’espèces de plantes, fleurs et arbustes sont exposés. Difficile de ne pas craquer quand on est passionné. L’Anthurium est un des best-sellers de la manifestation, il faut dire qu’il en existe près de 1 000 variétés.

Théodore, qui possède déjà 19 variétés différentes chez lui, est venu à la recherche de nouvelles. Les prix vont de 8 à 15 euros en moyenne.

Avec ses 1 000 variétés, l'anthurium est un des best-sellers du Festi-plantes. • ©Willy Thévenin

Du Jardin à la cuisine

De nombreux plants de fruits et de légumes sont proposés, certains plus intrigants que d’autres. Sur les stands, les visiteurs pourront aussi trouver des produits péi, tels que de miel, des confitures, des gâteaux, des pâtes de fruits ou encore du jus de canne.

Festi-plantes est aussi l'occasion de découvertes comme ce citron. • ©Willy Thévenin

En marge des plantes, le Festi-Plantes, un village pour les enfants est installé, avec des manèges et des peluches géantes. C’est aussi l’occasion de proposer 5 jours d’animations musicales, et deux grandes soirées.