Saint-André : les marmailles de Fayard réalisent une exposition artistique sur l'océan Indien

"Les déchets peuvent nous tuer", "Protège l'océan", “Sauver l’île”, “Stop à la pollution”, "Nous sommes libres", sont les slogans que les 117 marmailles de Terrain Fayard ont apposé sur leur projet artistique autour de l'océan Indien.

Sous la houlette d'artistes peintres péi, ils ont réalisé divers projets artistiques sur plusieurs supports. "Le Fayard Expo 2024", de quoi stimuler l'imagination et la création des enfants.

Classé en zone d'éducation prioritaire, le Terrain Fayard bénéficie d'un dispositif d'accompagnement pour les élèves. Il convient notamment de démocratiser l'accès à la culture et à l'art pour les marmailles scolarisés dans cette zone fragile.

Un appel à résidence a donc été lancé pour trouver des artistes, qui eux, se sont investis pleinement dans un projet qui leur tenait à cœur. À savoir, préserver l'océan et transmettre l'histoire de La Réunion, notamment par le biais de travaux pratiques sur l'esclavage.

Pour Bruno Parvedy, coordinateur du réseau d'éducation prioritaire, "ce projet a du sens", car "la culture doit être accessible à tous et ça passe par des petits projets comme ça", explique-t-il fièrement.

Les petits citoyens éclairés ont profité des conseils bienveillants de deux artistes peintres professionnels, Anissa et Roland. "C'est une belle expérience", confie Roland Virassamy.

Notre rôle a été de réaliser, autour du thème l’Océan Indien, divers projets. On a eu le support puzzle, le support vanne. On a eu un scénario sur BD. On a confectionné une gigantesque tortue ainsi qu'une méduse en bouteilles recyclées.

"J'ai fait ma maquette avec de la peinture et des objets recyclés qu'on a ramenés de chez nous, comme des éponges, du papier toilettes ou des cailloux, explique Kélian, élève à l'école Zac Fayard. Ça permet de montrer qu'on peut recycler des choses pour ne pas polluer La Réunion".

On s'est adapté aux élèves et les élèves se sont adaptés à nous. On a eu un bel échange. L’entraide et l’écoute. Ils ont été impliqués de A à Z. Ce qui a été remarquable, c’est le travail effectué dans sa globalité.