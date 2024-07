Saint-André : un conflit de voisinage empoisonne la vie des habitants du lotissement Dioré

Dans les hauts de Saint-André, un conflit de voisinage n’en finit plus dans le lotissement Dioré. Il dure depuis quatre ans, mais dimanche dernier la tension est encore montée d’un cran. Il y a eu une attaque au couteau et une détonation. La police est intervenue.

LP / GB / DG •

Depuis quatre ans, un conflit de voisinage empoisonne la vie des habitants du lotissement Dioré, dans les hauts de Saint-André.

Attaque au couteau et détonation

Dimanche dernier, le conflit a largement dégénéré, laissant place à un déchainement de violence. Menaces de morts, attaque au couteau puis détonation : la police de Saint-André est intervenue et mène son enquête.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

A Dioré, un conflit de voisinage n'en finit plus. Le week-end dernier, des coups de feu ont même été tirés et chacun donne sa version des faits. Reportage • ©Réunion la 1ère

Des plaintes déposées

Un habitant, Idriss, est jugé trop bruyant. Ses cérémonies religieuses incommoderaient les autres résidents de jour comme de nuit. Ce dernier nie les faits depuis des années et estime qu’il est lui-même la victime d’un voisin. "Il me dit qu’il ne m’aime pas, raconte Idriss. Moi, je ne le connais pas, je ne l’avais jamais vu, il a couru à sa maison prendre un couteau et m’a planté".

La police nationale confirme être intervenue ce soir-là. Une enquête est ouverte. Des plaintes ont été déposées de part et d’autre. Dans le passé, Idriss a déjà été condamné pour nuisances sonores et violence volontaire. Les voisins, eux, sont à bout. Une trentaine d’habitants s’est réuni en collectif pour alerter la mairie de Saint-André et l’Etat.

La peur des voisins

"On a peur", confie un voisin qui vient de mettre sa maison en vente. "Est-ce que les autorités attendent qu’il y ait un mort ? je m’interroge", explique une voisine qui demande aussi l’intervention urgente de l’Etat.

Début juin, une réunion avec la municipalité de Saint-André et la sous-préfecture de Saint-Benoît a déjà eu lieu. Mais selon les habitants, rien n’a changé depuis.