Un terrain de foot synthétique inauguré dans le quartier Fayard à Saint-André

A Saint-André, un terrain de foot synthétique et écologique a été inauguré dans le quartier Fayard, ce mardi 5 septembre. Une première dans le département, selon le maire, Joé Bédier. Reportage.

"Il est grand, il est mieux et les jeunes peuvent venir jouer quand ils veulent pour s’entraîner et peut être devenir des célébrités comme Killian M Bappé", s’amuse Noémy Leveneur, élève de 6ème au collège Terrain Fayard.

A base de grains d’olives broyés

Ce mardi 5 septembre, à Saint-André, un terrain de foot synthétique a été inauguré. Une première dans le département, selon le maire, Joé Bédier. C’est "le premier terrain synthétique écologique à base de grains d’olives broyés, explique la mairie. Ce terrain n’utilise pas le caoutchouc habituel et est déjà aux normes qui seront déployées en 2026".

Dans le quartier Fayard

Football, rugby et même hockey sur gazon : ce terrain peut accueillir de nombreux sports. D’un coût d’un million 600 000 euros, il est implanté dans le quartier Fayard. "Avant on jouait au foot dans notre quartier et maintenant on a un terrain pour jouer ici, c’est mieux", se réjouit Enzo Isana élève de 6ème au collège Terrain Fayard.

Un nouvel équipement pour les élèves

Pierre Duponchel, le responsable de la section sportive football du collège Terrain Fayard, est aussi heureux de ce nouvel équipement. "On attendait ce terrain avec impatience, c’est un bel outil de travail, explique Pierre Duponchel. La qualité technique du terrain nous permettra de bien travailler et surtout il ne sera pas fermé de la mi-décembre à la mi-mars comme c’est le cas aujourd’hui".

Ce matin, le maire, Joé Bedier, a inauguré le terrain en présence de l’équipe municipale et des trois écoles primaires Docteur Martin, Suzie Bomel, Zac Fayard ainsi que le collège Terrain Fayard.

A venir des vestiaires et un parcours de santé

"Nous continuerons ensuite avec les vestiaires et un parcours de santé à venir, explique Joé Bédier. On met l’accent sur la proximité. Il faut structurer la ville, et il faut développer et aménager les quartiers, et ce quartier sensible".

Jusqu’ici les jeunes jouaient au foot sur un terrain vague qui faisait office de terrain de foot dans le quartier.