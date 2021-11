Une élève gifle un enseignant au collège Mille Roches à Saint-André, la rectrice condamne l'agression

Mardi 9 novembre, un enseignant du collège Mille Roches à Saint-André a été giflé par une élève. Il a porté plainte. La collégienne a été entendue en garde à vue. La rectrice de l'Académie de La Réunion condamne cette agression.

Un enseignant du collège Mille Roches à Saint-André a été giflé par une élève, mardi 9 novembre.

Une gifle à son enseignant

Cette élève avait quitté la salle de classe avec un camarade pendant le cours, suite à l’exclusion d’un autre élève. "Revenue avec son camarade à la fin du cours, dans une attitude menaçante envers l’enseignant, l’élève a réussi à le gifler, malgré l’interposition d’un autre élève de la classe", explique le rectorat de La Réunion dans un communiqué, ce mercredi.

La collégienne en garde à vue

La rectrice de l'Académie, Chantal Manès-Bonnisseau, "condamne avec la plus grande fermeté cet acte isolé et assure l’enseignant, ainsi que l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement, de son soutien plein et entier".

L’enseignant agressé a porté plainte. La collégienne a été convoquée ce matin au commissariat de Saint-André où elle fait l’objet d’une garde à vue.

Interdite d'accès au collège

L'élève fait aussi l’objet "d’une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement à titre conservatoire et s’expose à de lourdes sanctions disciplinaires", explique l'Académie de La Réunion. Un conseil de discipline va être convoqué.

L’Académie de La Réunion réaffirme sa solidarité envers tous ses enseignants : "aucune menace ou agression, physique ou verbale, à leur encontre ne peut être tolérée".