Saint-Benoît : les parents manifestent pour la réouverture de l’école André Hoareau

Ce lundi 8 avril, les parents d’élèves se mobilisent devant les grilles de l’école André Hoareau. L’établissement scolaire a fermé ses portes le 9 février dernier suite à une série de malaises provoquées par une opération de désinsectisation. Depuis, 150 élèves de l'école maternelle sont pris en charge le matin et sont scolarisés à la maison l’après-midi. Un casse-tête pour les parents qui expriment aujourd’hui leur colère.

Une douzaine de parents d’élèves expriment leur mécontentement devant l’école André Hoareau à Saint-Benoît ce lundi 8 avril. Après une désinsectisation, les enfants et les adultes se sont plaints de démangeaisons et de problèmes respiratoires. Un grand nettoyage a eu lieu. L'école primaire a rouvert le 19 mars dernier mais l'école maternelle est toujours fermée.

Les parents attendent des réponses de la part de la mairie. Ils ne savent toujours pas quand l’établissement va rouvrir ses portes. En attendant, ils doivent s’occuper des enfants à la maison.

« On a eu des suivis en distanciel sur un site Internet qui n’était pas vraiment au point. On a eu des photocopies à récupérer une fois par semaine. On devait faire les leçons sans être suivis par un professeur. C’est compliqué. Là nos enfants vont aller au CP sans savoir lire et il n’y aura pas de redoublement » s’inquiète la mère d’un élève en grande section de maternelle.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Saint-Benoît : les parents d’élèves de l’école André Hoareau manifestent leur mécontentement. Pour rappel, l’école est fermée depuis 2 mois déjà

Les élèves sont accueillis quelques heures par jour seulement

« Là je suis censée être sur mon lieu de travail mais je suis devant l’école pour récupérer ma fille. Au travail, ils m’ont dit qu’il fallait que je trouve une solution pour mon enfant » explique une mère de famille.

Les parents d’élèves se sentent délaissés. Ils attendent des réponses concrètes de la part de la mairie et du rectorat.

Depuis le mois de janvier, les élèves ont eu seulement deux semaines d'école. • ©Alexandra Pech

Des solutions provisoires devraient être proposées

L’inspecteur d’académie essaie de trouver des solutions alternatives en attendant la réouverture de l’école.

« Il est en train de tout faire pour qu’à partir de lundi prochain, les enfants aient cours normalement au niveau de l’école ou ailleurs. Ils réfléchissent à déplacer les enfants sur d’autres établissements scolaire ou à la médiathèque, au cinéma ou encore dans le gymnase » explique Daniel Amouny le président de la FCPE.

Si ces solutions sont retenues, des navettes de bus pourraient être mises en place pour faciliter le transport des élèves.

Depuis le mois de janvier, entre les vacances scolaires et la fermeture de l'établissement, les élèves ont eu seulement deux semaines d'école.