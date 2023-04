A la Ressourcerie de Saint-Benoît, tout est fait pour donner une seconde vie aux objets

Partager :

Aux Ressourceries de Saint-Benoît et de Sainte-Marie ce samedi, des ateliers étaient organisés pour éviter de jeter nos objets : il est possible de les réparer, les donner, ou encore les recycler... Les visiteurs ont aussi pu acheter meubles et vêtements de seconde main.

JCTS / Henri-Claude Elma •

Réparer soi-même son petit électroménager, ou apprendre à construire une étagère en bois de récup ? Voilà deux activités qui étaient possibles ce samedi 8 avril à la Ressourcerie Lélà de l'ADRIE, dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Des gestes positifs pour l'environnement que de réparer et réutiliser, au lieu de jeter et de racheter... Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Réparer et ne plus jeter : à la Ressourcerie de Bras-Fusil, ce comportement qui fait du bien à notre planète était enseigné lors d'ateliers Ce samedi 8 avril, c'était jour de vente solidaire dans les deux ressourceries, celle de la Mare à Sainte-Marie et celle de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Des meubles, des vêtements... qui attendent un nouveau propriétaire moyennant quelques euros, au lieu de finir à la benne. Faire du neuf avec du vieux "Avec les revenus qu'on a, on ne peut pas se permettre d'aller acheter neuf, alors on vient ici pour acheter des trucs de récup. Tant que c'est encore bon, ça sert" explique Sahima à la Ressourcerie de Bras-Fusil. Plus loin, Seychelles elle, récupère deux jeans pour un euro, avec lesquels elle fabriquera "deux jolis sacs à dos pour mes petits-enfants". "Stopper cette démarche de consommation dans l'excès" Devant les étagères de bouquins, c'est la pause lecture pour cette maman venue avec ses enfants. Elle invite les gens à découvrir ce lieu, laissant de côté les préjugés, pour adopter une démarche plus responsable : "Les personnes i ose pa, zot la un peu honte de venir ici parce que zot i pense que lé réservé aux personnes que na poin les moyens. Nou peu réutiliser les livres que la été déposé ici. I permet de stopper un peu cette démarche de consommation dans l'excès". Des ateliers de construction d'étagères Un peu plus tôt, elle comme Seychelles ont participé à un des ateliers organisés ce samedi par l'ADRIE, pour apprendre à construire une étagère en bois de récup, au moyen seulement d'une perceuse et d'une visseuse. "Kan bana i voi ke zot i gayn fé, c'est un fierté, zot na un sourire aux lèvres kan zot i sort la et après zot i met' a zot au bricolage", explique Radja Gopal, menuisier à la Ressourcerie de Bras-Fusil. Tous les deuxièmes samedis du mois, les ressourceries de la Mare et de Bras-Fusil organisent ateliers de réparation des petits objets électriques et autres ateliers de bricolage, en même temps que les ventes solidaires. Depuis 2014, l'ADRIE souhaite "aider au maximum les Réunionnais" notamment en les amenant vers un travail ou en leur proposant des objets de seconde main à réutiliser. 12 agents sont actuellement en insertion. 20 tonnes de vêtements et 30 tonnes de meubles changent de main chaque année grâce à la Ressourcerie.

