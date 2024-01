Corps démembré à l’îlet Coco : le principal suspect mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire

Trois jours après la macabre découverte du corps démembré d’une femme à l’îlet Coco à Saint-Benoît, deux hommes ont été déférés devant le parquet de Saint-Denis et mis en examen, ce dimanche 28 janvier. Le principal suspect a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. La victime serait la mère de famille de 29 ans portée disparue à Saint-Benoît.

LP / CV / JE •

L’enquête aura progressé rapidement. Deux hommes ont été déférés devant le parquet de Saint-Denis, ce dimanche 28 janvier, soit trois jours après la découverte macabre à Saint-Benoît. Le corps démembré d’une jeune fille a été retrouvé à l’îlet Coco. Une enquête est ouverte pour assassinat et atteinte à l’intégrité d’un cadavre.

Une mise en examen pour meurtre

Arrivés au tribunal à la mi-journée, les deux suspects sont passés devant le procureur, le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention.

Ils ont été mis en examen. Le principal suspect est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Le second suspect est mis en examen pour complicité d'avoir modifié une scène de crime et recel de cadavre. Il a aussi été placé en détention provisoire.

Regardez les précisions de Réunion La 1ère :

Corps démembré à l’îlet Coco : le principal suspect est mis en examen pour meurtre (PIC)

Le procureur de la République avait demandé une audience à huit-clos. Il estime que la nature des débats peut entraver la suite des investigations et le recueil de témoignages. Les avocats des deux suspects ont plaidé contre ce huit-clos, mais n'ont pas obtenu gain de cause.

Corps démembré à l’îlet Coco : deux hommes déférés devant le parquet, dimanche 28 janvier. • ©Cynthia Veron

Une jeune bénédictine disparue depuis dimanche

Le lien entre les deux hommes et la mort de la jeune femme est établi, selon le procureur. La victime serait la mère de famille de 29 ans portée disparue à Saint-Benoît et qui fréquentait régulièrement l’auteur présumé du crime.

Agé d’une trentaine d’années, ce mécanicien est défavorablement connu de la justice. Il aurait avoué avoir poignardé la victime après une violente dispute sur fond de trafic de drogue et de prostitution. Les faits se seraient déroulés dans son appartement de la résidence "Prison Break", dans le quartier de Bras Fusil, à Saint-Benoît.

Le principal suspect reconnaît les faits

Le meurtrier présumé aurait ensuite démembré sa victime. Vendredi, il avait déjà reconnu les faits en indiquant aux gendarmes l’endroit où il avait dissimulé les bras et les jambes de la mère de famille, dans la petite ravine près du case de Bras Canot.

Les plongeurs de la gendarmerie nautique dans la partie haute du radier de l'îlet Coco à Saint-Benoit • ©Willy Fontaine

Dans sa résidence, des riverains déclaraient aussi avoir vu le jeune homme transporter un corps lundi dernier. Ils avaient alerté les gendarmes. Ce signalement a permis aux enquêteurs d’établir des liens et d’avancer rapidement dans leurs investigations dès vendredi.

Forte présence des gendarmes au niveau de l'immeuble Bateau à Saint-Benoit • ©Willy Fontaine

Un complice présumé

La voiture, une Peugeot 206 grise, qui aurait servi à déplacer le corps, appartiendrait au deuxième suspect qui a aussi été mis en examen ce dimanche. Même s’il reste encore des zones d’ombre, l’enquête aura rapidement progressé dans cette macabre affaire.