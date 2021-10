Dyslexie, dyspraxie, dysphasie : la "Caravane des DYS" à Saint-Benoît pour accompagner les familles face à ces troubles

Cette année encore, l'association DYS Semblable met en œuvre son action "La Caravane des DYS". Elle fait escale à Saint-Benoît et Bras-Panon pour accompagner les familles face à ces troubles qui concerneraient 10% des marmailles.

Ce samedi 9 octobre, la "Caravane des DYS" fait escale à Saint-Benoît. Comme chaque année depuis 2016, l’association DYS Semblable s'engage à accompagner les familles face à ses troubles.

Des troubles de plus en plus répandus

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie : 10% des enfants seraient concernés par ces difficultés. En France, elles toucheraient entre 6 à 8 % de la population. Ces troubles touchent de plus en plus d’enfants, de jeunes et d’adultes. Depuis dix ans, la date du 10 octobre est devenue Journée nationale des DYS, relayée à La Réunion.

A Saint-Benoît et Bras-Panon

Pour l’association locale DYS Semblable, les objectifs sont d’informer, de sensibiliser, et de repérer le besoin en accompagnement des familles face à ces troubles qui perturbent l'apprentissage ou encore l'écriture.

Cette année, la "Caravane des DYS" fera deux escales : ce samedi 9 octobre devant le CCAS de Saint-Benoit et le 13 octobre à la Maison de Santé de Bras-Panon.

Accompagner enfants et parents

L’association DYS Semblable implantée au cœur de la ville de Saint-Benoit, a été créée en 2014. Elle travaille à la mise en place de parcours adaptés pour des enfants porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), et depuis cette année les enfants ayant un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). "Nos actions visent aussi à faciliter les relations entre les parents et l’ensemble des acteurs intervenants dans le projet de l’enfant", explique l’association.