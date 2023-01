Interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods : à La Réunion des établissements n’ont pas attendu pour s’adapter

Depuis le 1er janvier 2023, fini les burgers et les frites servis dans des boites en carton et le soda dans un gobelet à usage unique, dans les fast-foods. Toute la vaisselle des menus pris sur place doit être réutilisable. Si l’adaptation n’est pas toujours évidente, certaines enseignes n’ont pas attendu la règlementation pour s’adapter. Illustration dans un fast-food à Saint-Benoit.

Les couverts non réutilisables sont interdits dans les fast-foods depuis le 1er janvier 2023, la mesure est en lien avec la loi anti-gaspillage, votée en 2020. Dans ce fast-food local à Saint-Benoît, pas besoin de se procurer de nouveaux couverts, burgers, frites et boissons sont servis dans des couverts réutilisables et originaux : des vannes.

Couverts péi

Si depuis le début de l’année, les enseignes de restauration rapide doivent s’adapter en utilisant des couverts lavables, d’autres enseignes sont déjà dans l’ère du temps. Depuis l’ouverture de Dada Burger il y a un an et demi à Saint-Benoit, son responsable sert les burgers créoles dans des vannes, "pour rester dans le thème local", assure Arnaud Diagne. "On est dans une démarche éco-responsable, on voulait vraiment un support solide, réutilisable, avec un coût accessible, alors la vanne était l’idéale", poursuit-il.

Si les clients se sont habitués à manger dans ce support, "certains oublient de rendre les bouteilles en verre dans lesquelles les jus sont proposés", ricane Arnaud Diagne.

La loi anti-gaspillage

Votée en 2020, la loi Agec, Anti-gaspillage pour une Economie Circulaire, vise à transformer notre mode de consommation et de lutter contre toutes les formes de gaspillage. Cette loi avait permis l’interdiction des pailles en plastiques et des emballages en polystyrène. Depuis le 1er janvier 2023, les emballages non réutilisables dans les fast-foods sont interdits. D’après le ministère de la Transition écologique, la restauration rapide génère plus de 180 000 tonnes d’emballages par an. La loi anti-gaspillage vise à éradiquer définitivement ces déchets d’ici 2040.