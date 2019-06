Ramadan 2019: Réunion La 1ère au coeur de l'évènement

© Rahabia Issa

" Ca peut paraître paradoxal mais la fin du Ramadan, ça se vit avec beaucoup de tristesse et de mélancolie. C'est un mois de revification spirituelle, c'est un mois où l'on sent une énergie positive" Mohamed Bhagatte imam de la Grande Mosquée de Saint-Denis

C'est donc la dernière ligne droite pour les musulmans de l'île. Le croissant lunaire a été aperçu ce mardi soir dans l'Est et à Saint-Pierre. La période de jeûne s'achève donc officiellement. La fête qui clôture cette période de jeûne, c'est l'Eid -Ul-Fitr, comparable à la fête de Noël pour les catholiques. Les croyants doivent se parer de vêtements neufs pour cette journée. Les parents offrent également des cadeaux à leurs enfants et aux proches et tous les fidèles se retrouvent en famille pour le déjeuner ou le dîner.Réunion La 1ère diffusera demain mercredi matin la grande prière de cette fin de Ramadan en direct de la Mosquée de Saint Benoît à partir de 6h50. Une émission d'1 heure animée par Loïs Mussard. Il recevra notamment Sulliman Randera, le président de la Mosquée de Saint-Benoît.Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'Islam, un mois de jeûne et de privation par tous les musulmans du monde entier. Une période de sacrifices qui a permis à certains fidèles de prendre parfois du recul et définir de nouvelles priorités.Ce mercredi 5 juin, la grande prière de l'Eid-UL-Fitr aura lieu en plein air au Vélodrome de Champ-Fleuri à Saint-Denis juste avant 7 heures. L'an dernier, 2 000 personnes avaient pu assister à cette cérémonie religieuse.