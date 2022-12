Saint-Denis : la pop culture à l’honneur avec la première édition du festival "Cité Geek"

Du 2 au 4 décembre, la Cité des Arts accueille la première édition du festival "Cité Geek". Un événement dédié aux jeux vidéo et à la pop culture sous toutes ses formes. Au programme : des compétitions, des finales de tournois d’e-sport, de la danse K-Pop et expositions d’arts visuels.

Céline Latchimy avec Rahabia Issa •

Les amateurs de pop culture sont ravis. Depuis le 2 décembre, et jusqu’à ce dimanche 4 décembre, la pop culture est mis à l’honneur à la Cité des Arts de Saint-Denis. Jeux vidéo, tournois d’e-sport, concerts, expositions, atelier K-Pop… Un programme divers et varié attend les visiteurs. Un événement co-organisé par Place2Geek et Geekali.

Le reportage de Réunion La 1ère :

Avec la Cité Geek, la pop culture est à l’honneur pendant trois jours à la Cité des Arts • ©Réunion La 1ère

Popularité grandissante de la culture "geek"

Le festival trouve ses racines "dans ses missions de décloisonnement des pratiques et la popularité grandissante de la culture “geek” : mangas, animés, K-Pop, cosplay, jeu vidéo, science-fiction" commente les organisateurs. "Le constat était simple. Alors que les salons événementiels en rapport avec la culture “geek” sont en plein essor et que, selon les données du Ministère de la Culture, l’industrie des jeux vidéo a été le seul secteur culturel à connaître une croissance pendant la crise Covid en 2020, le monde des arts et de la culture peine à embrasser ces formes alternatives" ajoutent-ils.

L’objectif est donc "de toucher un public jeune au regard souvent tourné hors de La Réunion et de légitimer des pratiques artistiques montantes, mais également d’être un vecteur d’inclusion pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les propositions culturelles de l’île ou les jugent trop élitistes ou dépassées".

Au cœur de la culture pop avec des performances d’artistes

Plusieurs artistes participent au festival. Pour retourner en enfance, le groupe de chanteurs professionnels "Mangekyo" reprennent les classiques des génériques et bandes originales de mangas, séries et animés. Les visiteurs pourront également se plonger dans l’univers du mangaka Réunionnais Staark, grâce à un parcours de dix de ses créations.

En parcourant les allées, petits et grands ont également pu observer des performances originales, comme celle proposée par l’artiste Vincent Tanguy.

Première édition du festival "Cité Geek" à la Cité des Arts de Saint-Denis • ©Alexandra Pech

Avec son drôle de costume, "ce personnage réel simule la marche, la course et des actions, en faisant référence à l’univers d’un jeu vidéo". Une combinaison qui lui sert à capturer les mouvements afin de réaliser un personnage numérique en temps réel, créant l’illusion d’être à la fois entre la réalité et sa simulation instantanée : "c’est de la "motion capture", soit en français : de la capture de mouvements (...) pour le cinéma ou le jeu vidéo" précise l’artiste.

Sur ces trois jours de festival, le premier était consacré à un public scolaire. Le samedi et ce dimanche 4 décembre, la Cité Geek est ouverte à tous. Sur ces deux jours ouverts aux néophytes et aux initiés, plus de 3 000 personnes sont attendues. Un événement qui se clôture ce soir.