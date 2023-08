Saint-Denis : un tournoi de football "pour le vivre-ensemble" ce dimanche 13 août à la Redoute

Ce dimanche 13 août, près de 400 joueurs sont attendus sur la pelouse du stade de la Redoute, à Saint-Denis, pour participer au tournoi de football "Pour le vivre-ensemble" organisé par l'association Unir OI, connue notamment pour ses actions en faveur des familles les plus modestes.

Sortez vos crampons... ou bien encore vos sifflets et vos vuvuzelas, si vous êtes plutôt du genre à apprécier les matchs de football depuis les tribunes ! Ce dimanche 13 août, l'associatin Unir OI organise la 8ème édition de son traditionnel tournoi de football "pour le vivre-ensemble".

L'objectif de l'évènement, tel que son nom l'indique, est de partager un moment d'échange et de convivialité entre des personnes issues de toutes les origines et de toutes les professions. C'est ce que souligne Cédric Charles, chargé de mission au sein de la structure associative et accessoirement, entraîneur de football.

Métissage

"Cette manifestation sportive a vraiment pour but de rassembler les différentes communautés, les différentes professions, les cultures et les convictions religieuses différentes, explique Cédric Charles. Et dans ce métissage, nous souhaitons une véritable mise en lumière du vivre ensemble réunionnais".

Différents quartiers seront également représentés, rajoute le passionné de football. "L'année dernière, nous avions 14 équipes et cette année, nous en aurons a priori 40. Ce qui fait à peu près 400 joueurs". On l'aura compris, l'accent est porté sur les valeurs humanistes et non sur la perfomance sportive.

Le sport, vecteur de valeurs fortes

Mais il risque néanmoins d'y avoir du beau jeu. Pour ceux qui souhaiteraient encore s'inscrire pour participer au tournoi, il reste quelques places dans la catégorie des +40 ans et dans celles des 8-11 ans.

"On sait que le sport est vecteur de valeurs fortes telles que le respect et je pense que ces rencontres amènent un véritable plus pour notre société. On a traversé une situation compliquée avec les dernières émeutes et Unir OI souhaite proposer des solutions à travers l’échange et la communication".

Des activités pour les plus petits

Des activités sont également prévues pour les familles et en particulier pour les enfants avec par exemple des activités sur structures gonflables.

L'association Unir OI a également prévu d'installer un stand afin de présenter ses actions réalisées tout au long de l'année. Elle est notamment connue pour ses distributions de colis en faveur des familles réunionnaises défavorisées.