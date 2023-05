A Saint-Denis, un hommage rendu aux trois policiers tués à Roubaix

Ce jeudi 25 mai à midi, une minute de silence a été respectée au commissariat de police de Malartic à Saint-Denis, en hommage aux trois policiers de Roubaix tués en intervention il y a quelques jours, près de Lille.

JCTS / DD •

Ambiance solennelle ce jeudi midi au commissariat Malartic de Saint-Denis. Les fonctionnaires de police, en présence du préfet Jérôme Filippini, ont observé une minute de silence dans la cour du commissariat.

Un instant "en l'honneur et à la mémoire" des trois policiers décédés dimanche dernier dans un tragique accident sur une route à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Les trois fonctionnaires de police du commissariat de Roubaix accompagnaient une victime à l'hôpital, quand ils ont croisé la route d'un chauffard roulant à contre-sens. La collision a été fatale aux trois policiers ainsi qu'au conducteur du véhicule en contre-sens, un homme de 24 ans sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool.

Michel Aleu directeur territorial adjoint de la police nationale

"Nous sommes tous marqués"

Pour le commissaire divisionnaire et directeur territorial adjoint de la police à La Réunion Michel Aleu, cette "marque de soutien et de respect pour nos trois collègues" était importante. "Ca fait partie des risques du métier, on en est tous conscients. (...) Nous sommes tous marqués, ça peut toucher tous nos collègues", achève-t-il.

Cette même minute de silence sera observée à midi dans les commissariats de l'Hexagone. Le chef de l'Etat présidera quant à lui la cérémonie célébrée à Roubaix, ce jeudi.