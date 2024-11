À Saint-Denis, un village artisanal pour le Téléthon

Une cinquantaine d'artisans s'exposent toute la journée à la station téléphérique de Bancoul à l'occasion de la 33e édition du Téléthon, dont Saint-Denis est ville ambassadrice cette année.

Faire ses emplettes de Noël tout en contribuant à l'effort de solidarité pour la recherche sur les maladies rares, c'est ce que propose le village artisanal du Téléthon, installé ce samedi 30 novembre dans le quartier du Moufia, à Saint-Denis.



Ville ambassadrice de cette 38e édition à La Réunion, le chef-lieu accueille depuis ce matin dans le secteur Bancoul une cinquantaine d'exposants, artisans, producteurs et créateurs locaux qui mettent leurs produits en vente pour attirer les donateurs.

Marie-Pierre Paris, créatrice d'objets en céramique et matières naturelles, est d'autant plus sensible à la cause. "Mon fils a une maladie neuromusculaire, il est suivi par AFM Téléthon qui nous aide dans nos démarches administratives, à l'hôpital...", raconte l'exposante. "Toute l'année j'essaye de faire du bénévolat, alors quand on m'a proposé le village j'ai dit "tant mieux", car on attend mon fils qui va arriver avec la caravane."

Le stand de Marie-Pierre. • ©Nina Santi

"Une cause qui me touche"

"Je suis agréablement surprise, c'est très chouette" apprécie Nadège, une visiteuse. "Chaque année je fais un don pour faire avancer la science et apporter un bénéfice aux enfants, c'est une cause qui me touche" explique-t-elle, ravie d'associer l'utile à l'agréable.

À l'entrée, un stand de l'AFM-Téléthon recueille les dons des passants. Et ce n'est pas tout.

Des concerts, une zumba géante à l'entrée de la station téléphérique, en attendant l'arrivée de la caravane des malades actuellement lancée dans une traversée de l'île entre Saint-Pierre et Saint-Denis pour récolter d'autres dons. Arrivée prévue vers 13h30.

Pauleta et Guillaume Hoarau en guest-stars



Pour Cédric Hoarau, coordinateur de l'AFM Téléthon, il était important de "placer le village Téléthon sur la ville ambassadrice, et on remercie la mairie pour l'accueil. On a le stand de la délégation, avec des ventes solidaires, et des maillots dédicacés par Pedro Miguel Pauleta et Guillaume Hoarau, alors venez nous voir !", invite-t-il.

Bonne humeur au rendez-vous sur le stand de l'AFM Téléthon. • ©Cynthia Véron

Objectif 350 000 euros

Objectif cette année : faire mieux que les 314 000 euros récoltés lors de la dernière édition et atteindre les 350 000. Pas impossible, quand on sait que La Réunion est le meilleur département d'outre-mer et parmi les départements les plus généreux de France lors du Téléthon.



"On est très fiers", conclut Cédric Hoarau, "d'autant qu'à la Réunion, on bénéficie du retour d'investissement des donateurs, à travers le service régional qui aide les malades au quotidien."



Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour faire un don, il reste le téléphone et le fameux numéro 3637.