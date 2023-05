Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : plusieurs cérémonies à La Réunion

La fin de la seconde guerre mondiale est commémorée partout en France, ce lundi 8 mai. A La Réunion, des cérémonies se tiennent dans plusieurs communes et notamment à Saint-Denis, le chef-lieu, en présence du préfet.

LP / Maruki Duri •

Pour le 78e anniversaire de l’Armistice, des commémorations ont lieu partout en France, y compris à La Réunion. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s’achevait en Europe. L’Allemagne nazie capitulait face à la mobilisation des Alliés.

Des cérémonies dans plusieurs communes

Ce lundi 8 mai, des cérémonies d’hommage se tiennent partout en France, y compris dans les communes de La Réunion, pour rappeler les atrocités de ce conflit mondial. Les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale sont estimées à au moins 60 millions de morts, dont une majorité de civils.

A Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Pierre, mais aussi à Saint-Denis, la Marseillaise a retenti ce matin.

Honorer la mémoire des soldats

Revue des troupes, dépôt de gerbes : dans le chef- lieu, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, s’est rendu, Place de la Libération, dans le quartier des Deux Canons, à Sainte-Clotilde. Il a honoré la mémoire des soldats tombés au combat.

Cérémonie du 8 mai, place de la Libération, à Saint-Denis. • ©Maruki Dury

"Il faut toujours se souvenir, on commémore une date historique pour le monde entier", a réagi le préfet de La Réunion.

C’était la victoire de la liberté contre la barbarie. Cette cérémonie a du sens chaque année, peut être encore plus de sens cette année où la guerre et la barbarie se déchainent à nouveau en Europe. Jérôme Filippini

Se souvenir

Des militaires, d’anciens combattants, des forces de l’ordre, mais aussi des personnalités politiques étaient présents. Cette cérémonie commémorative était placée sous l’autorité militaire du général Laurent Cluzel, commandant supérieur des Forces armées de la zone sud de l’Océan indien.

Il y a 78 ans, La Réunion participera à l’effort de guerre en envoyant près de 3 400 mobilisés. L’île connaîtra deux années de blocus.

"C’est important l’Histoire de notre pays, et cette commémoration dans notre île où beaucoup de Réunionnais ont combattu, il faut se re-mémorer tout cela", assure une participante à la cérémonie devant le buste du maréchal de Lattre de Tassigny.

Cérémonie du 8 mai, place de la Libération, à Saint-Denis. • ©Maruki Dury

8 mai sous tension dans l’Hexagone

Dans l’Hexagone, le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, se rendra à Lyon pour rendre hommage à la Résistance Française et à Jean Moulin, incarnation du héros résistant. Avant ce déplacement, le chef de l’Etat sera à Paris où il va remonter l'avenue des Champs-Elysées, jusqu'à l'arc de Triomphe pour ranimer la flamme de la tombe du soldat inconnu.

Comme à Lyon, cette cérémonie se déroulera sous haute surveillance. Circulation interdite, quartiers bloqués, large périmètre de sécurité, rassemblements interdits : c’est un 8 mai sous haute tension pour Emmanuel Macron.

Eviter manifestations et de "casserolades"

Depuis l'adoption de la loi controversée sur la réforme des retraites via l'article 49.3 de la Constitution, le président et les membres du gouvernement sont l'objet de manifestations et de "casserolades" à chaque sortie de terrain. Jeudi prochain, la première ministre, Elisabeth Borne, sera en visite pour trois jours à La Réunion.