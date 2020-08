Coronavirus : la rentrée scolaire à nouveau reportée dans 24 écoles de Saint-Denis

La mairie de Saint-Denis annonce ce dimanche 23 août, que la rentrée scolaire est à nouveau reportée, au moins jusqu'au 7 septembre, dans 24 écoles du chef-lieu, en raison de la crise sanitaire. L'île compte 1117 cas de coronavirus et neuf clusters actifs dont la plupart sont situés à Saint-Denis.

LP / ODL •

Des clusters actifs dans le chef-lieu



Les écoles concernées

Ecole élémentaire Lilas-Bois Noir

Ecole maternelle Claude Debussy

Ecole maternelle Jacarandas

Ecole maternelle Les Tamarins

Ecole élémentaire Les Tamarins

Ecole maternelle Vauban

Ecole maternelle Champ-Fleuri

Ecole élémentaire Champ-Fleuri

Ecole primaire Jean-Baptiste Bossard

Ecole élémentaire Jules Reydellet A

Ecole maternelle Ylang Ylang

Ecole maternelle Petite-Ile

Ecole maternelle Rivière 2

Ecole élémentaire Jules Reydellet B

Ecole maternelle Badamier

Ecole élémentaire Badamier

Ecole maternelle Damase Legros

Ecole élémentaire Damase Legros

Ecole maternelle Michel Debré

Ecole élémentaire Michel Debré

Primaire Eudoxie Nonge

Maternelle Herbinière Lebert

Ecole élémentaire Herbinière Lebert

Ecole primaire Primat

La continuité pédagogique

Des fermetures en concertation avec collectivité et ARS

Ce dimanche 23 août, la mairie de Saint-Denis annonce un nouveau report de la rentrée scolaire dans 24 écoles du chef-lieu, au moins jusqu'au 7 septembre. Les marmailles ne retrouveront pas de suite leurs salles de classe, alors que la rentrée scolaire est effective depuis le 17 août dernier à La Réunion.Au total, près de 3 000 élèves du chef-lieu sont concernés dans les quartiers de Sainte-Clotilde, Primat, du Chaudron, de Petite-Ile et du Bas-de-la-Rivière. Cette décision a été prise alors que le nombre de cas de coronavirus explose dans l’île ces derniers jours. Avec 42 nouveaux cas recensés hier, le département compte 1117 cas et neufs clusters actifs, dont la plupart se situent à Saint-Denis. Dans ce contexte, la municipalité refuse d'autoriser le retour en classe dans les zones où le virus circule activement. "Durant la semaine du 17 août au 23 août, la situation sanitaire a révélé l’existence de nouveaux clusters dans ces mêmes quartiers", affirme la mairie de Saint-Denis dans un communiqué diffusé ce dimanche.La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, demande également une réunion d'urgence au rectorat de La Réunion pour organiser l'enseignement à distance. Par ailleurs, la maire demande "à l’ARS une analyse épidémiologique précise afin de prendre ses décisions de manière éclairée, dans le but de garantir la sécurité des familles dionysiennes".Retrouvez ci-dessous la liste des écoles concernées :Pour que la continuité pédagogique soit assurée par les professeurs, la mairie de Saint-Denis avait déjà pris les devants, en dotant la communauté éducative de de tablettes et d’ordinateurs pour permettre la tenue des cours à distance. La municipalité a également acheté plus de 17 000 espaces numériques pour fluidifier les échanges entre parents, élèves et enseignants.L'enseignement à distance a été largement expérimenté durant le confinement, mais dans un contexte où parents, élèves et enseignants se connaissaient. Pour cette rentrée scolaire, la situation risque de se compliquer pour les élèves qui changent de niveau.Vendredi dernier, lors du conférence de presse des autorités, le rectorat de La Réunion avait insisté sur l’intérêt de la concertation avec les collectivités territoriales pour trouver des solutions au cas par cas sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé. Depuis la rentrée, le 17 août, 47 signalements ont été effectués par les médecins du rectorat à l’ARS et il y a eu 14 cas de Covid-19 confirmés.Selon Francis Fonderflick, secrétaire général de l’académie de La Réunion, "il y a aucun cas de contamination dans le milieu scolaire, les élèves sont en sécurité dans les écoles". "Pour le moment, tous les cas viennent de l’extérieur et notamment de rassemblements familiaux".