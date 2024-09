Coup d’envoi des soldes à La Réunion ce samedi

L’heure est aux bonnes affaires à La Réunion. Ce samedi 7 septembre, les soldes commencent dans l’île et vont durer jusqu’au 4 octobre. A Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul, les magasins sont ouverts en nocturne pour l’occasion, ce samedi soir.

Des affichent annoncent la couleur sur les vitrines des commerces du chef-lieu avec des réductions annoncées de -10%, -20%, -30% et même jusqu’à -70%.

Jusqu'au 4 octobre

C’est parti pour la chasse aux bonnes affaires. Le coup d’envoi des soldes est donné à La Réunion, ce samedi 7 septembre.

"Les soldes vont de 30 à 60% sur des pantalons et des hauts, il y en a pour tous les profils et sur des collections récentes, explique Najma, responsable d’une boutique de vêtements, à Saint-Denis. Le but est que les clients bénéficient de prix abordables".

Les soldes vont durer jusqu’au 4 octobre dans l’île. De quoi ravir les portes feuilles des Réunionnais, et permettre aussi aux commerçants de liquider leurs stocks.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

C’est le premier samedi des soldes à La Réunion. Reportage à Saint-Denis

"Le coup de coeur"

Dans le magasin, David explique qu’il attendait les soldes "pour voir si je trouvais quelque chose, j’espère avoir un coup de cœur". "Parfois, on peut se faire plaisir sur un tee-shirt à -30 ou -50%", ajoute-t-il.

Françoise et son mari, Max, 89 ans, viennent de Saint-Pierre chaque année pour faire les soldes dans une boutique de Saint-Denis. "Je suis venue chercher une robe pour moi et des pyjamas pour monsieur", explique Françoise qui aimerait aussi un coup de cœur. "Mais je suis un peu compliquée, donc je ne trouve pas toujours", avoue-t-elle.

"Un bon début" pour une première journée

Pour Farhanah Badat, vice-présidente de l'association des commerçants de Saint-Denis, cette première journées des soldes à Saint-Denis "a plutôt bien commencé". "Les clients étaient là tôt ce matin, on est content pour l’instant, se réjouit Farhanah Badat. Les soldes sont une grosse période pour nous, on met tout en œuvre pour permettre à nos clients de faire des bonnes affaires. Les deux grosses périodes de soldes nous permettent de faire 30% de notre chiffre d’affaires de l’année".

Des nocturnes

A Saint-Denis, Saint-Pierre, mais aussi Saint-Paul, les magasins des centres-villes seront ouverts en nocturne ce soir, jusqu’à 22 heures.

"C’est l’occasion de faire de bonnes affaires dans une ambiance familiale, lumineuse et avec une bonne température", souligne la vice-présidente de l'association des commerçants de Saint-Denis.