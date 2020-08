Quel avenir pour l’ancienne prison Juliette Dodu, à Saint-Denis ?

L’ancienne prison Juliette Dodu sera-t-elle démolie ? Une audience se tient ce lundi 31 août au tribunal administratif, de Saint-Denis. Elle sera déterminante pour l’avenir du bâtiment. Le délibéré sera rendu d'ici un mois.

Une audience se tient, ce lundi 31 août, au tribunal administratif de Saint-Denis. Après un report en février dernier, une décision sera rendue sur l’avenir de l’ancienne prison Juliette Dodu, d'ici un mois. Le tribunal se penche à nouveau sur la démolition de ces bâtiments datant des 18e et 19e siècle et témoignant de l’histoire carcérale de l’île, notamment durant l’époque coloniale.Ce matin, l'audience s'est appuyée sur un rapport d'expertise mandaté par le tribunal administratif en 2018. Le juge de l'époque estimait qu'il ne pouvait pas statuer en l'état. Cette expertise stipule que le permis de démolition apporte une "atteinte excessive à l'air de mise en valeur architecturale et patrimoniale du site". Le rapporteur public ajoute que les architectes des bâtiments de France reconnaissent l'illégalité du projet de construction de la SHLMR, mais qu’il est possible d’y remédier.En 2019, la prison avait été inscrite au titre des monuments historiques. L’année dernière, Gilbert Annette, l’ancien maire de Saint-Denis, avait affirmé que Juliette Dodu était un des trois sites historiques, fondateurs du chef-lieu. Il souhaitait rénover la prison pour la transformer en un site à visée commémorative.Pourtant en 2013, la SHLMR avait remporté l’appel d’offres lancé par l’Etat pour construire une cinquantaine de logements sociaux dans l’enceinte de l’ancienne prison. L’ancienne prison sera-t-elle sauvée du projet de démolition et de construction de logements sociaux prévus par la SHLMR ?L’association Kartié Libre Mémoire et Patrimoine Océan Indien se bat depuis des années pour la préservation de ce lieu. Elle attend avec impatience que le tribunal tranche et reconnaisse la valeur patrimoniale, architecturale et mémorial de ces bâtiments. Une telle décision mettrait ces murs à l’abri de toute spéculation immobilière.