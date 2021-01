Des agents et des professeurs en septaine, une rentrée perturbée au lycée Leconte-de-Lisle, à Saint-Denis

LP / LF / JRR •

La rentrée est fortement perturbée pour les 1 500 élèves du lycée Leconte-de-Lisle, à Saint-Denis, ce lundi 25 janvier. Des cours n’ont pas lieu en présentiel, l’internat n’est pas ouvert et la restauration scolaire n’est pas assurée.

Un agent positif au Covid-19

Suite à un cas de Covid-19 parmi les agents du lycée, quinze d’entre eux sont actuellement en septaine. Ces agents en charge de la maintenance du lycée doivent se faire tester ce lundi. En attendant, le lycée tourne au ralenti en ce jour de rentrée. Selon l’établissement, les parents ont été prévenus de cette situation dès la semaine dernière.

Des professeurs en septaine

Par ailleurs, une quinzaine de professeurs de retour de vacances dans l’Hexagone sont aussi absents ce lundi afin de respecter la septaine recommandée par les autorités.

"On ne sait pas trop ce qu’il se passe, on a un prof absent à cause de la septaine ce matin", explique un élève de terminal qui devait être en cours d’allemand. Interne au lycée, Emma est venue de Saint-Paul ce matin et la situation est plutôt stressante pour la lycéenne. "L’internat est fermé, je vais devoir aller chez un correspond, mais ce n’est pas pratique et il n’y a pas de service de cantine non plus, donc là nous ne sommes pas vraiment sereins", explique Emma.

De son côté, Thierry Bussy, le proviseur du lycée Leconte-de-Lisle, assure avoir "mis en œuvre la continuité pédagogique avec des cours à distance et des visio". Pour l'internat et la restauration, il espère un retour à la normale pour la fin de semaine, une fois que les agents en septaine auront été dépistés.

Pour les cours, les professeurs devraient tous retrouver leur salle de classe lundi prochain. A l'issue de leur septaine, il leur est toutefois recommandé de se faire à nouveau dépister au Covid-19.