Des astuces anti-gaspillage pour sauver le porte-monnaie

En cette période d’inflation, tous les moyens sont bons pour sauver le portefeuille. De plus en plus d’enseignes proposent des paniers « anti-gaspi » à petits prix, pour éviter de jeter les aliments de la veille. Reportage

Hermione Razafinarivo •

Dans certaines enseignes alimentaires, les produits de la veille sont vendus à petits prix : un bon plan pour lutter contre le gaspillage et pour le portefeuille, mis à mal ces derniers temps.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Des astuces anti-gaspillage qui sauvent aussi le porte-monnaie

Du pain, des brioches et des bûches vendus à moins 50% tous les jours aux clients. Cette boulangerie de Saint-Denis est dans l’esprit "anti-gaspi". La majorité des produits de la veille sont remisés. Les viennoiseries invendues sont transformées : "On fait des croissants aux amandes ou au jambon, on fait des puddings au chocolat", explique Jérémy Técher, chef boulanger à la Case à Pains. La partie salée est aussi vendue à moitié prix le lendemain : "Les macatias, les salades, les sandwichs et les pizzas en font partie", ajoute Johannah Saminadin, la responsable adjointe.

Du bien au portefeuille

Ces astuces anti-gaspillage allègent les clients, en pleine flambée des prix. "C’est pratique, ça profite à ceux qui n’ont pas les moyens", se réjouit un client. "Moi je prends ces produits parce qu’ils sont moins chers", ajoute une autre.

Cela permet aussi au groupe de faire des économies. "Ce fonctionnement permet de valoriser les pertes, de récupérer les coûts de production", assure Jérémy Cordin, responsable du réseau alimentaire de la boulangerie.

Le magasin offre en fin de journée, les produits remisés non vendus à des associations.