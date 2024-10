Une cinquantaine d’élèves de plusieurs établissements scolaires étaient au Mamode Camp, au Brûlé, ce jeudi 3 octobre. Ils ont participé à un chantier d'arrachage de plantes invasives. L’objectif est de protéger la faune et la flore endémiques.

"On est en train de couper les espèces exotiques qui envahissent les espèces endémiques, explique Laura. Je préfère sauver la planète car si elle ne survie pas, ça ne sert à rien que j’aille en cours".

Voilà donc une belle motivation pour cette collégienne. Comme elle, une cinquantaine d’élèves des collèges Deux-Canons et du Chaudron ainsi que ceux des lycées Leconte de Lisle et Levavasseur, étaient au Mamode Camp, au Brûlé, ce jeudi 3 octobre.

Pour arracher les plantes invasives

"J’aime la nature et les arbres, mais certains arbres, il faut les enlever", explique Raphaël, collégien. La Myrte, le Frêne de l'Himalaya et le Raisin marron se dispersent depuis quelques années à la lisière de la forêt de la Roche-Ecrite, et menacent l'intégrité du cœur de parc national.

L’objectif est de sensibiliser les élèves "aux enjeux de la biodiversité et à la préservation de leur environnement". Et pour Christian Beillevaire, responsable du secteur Nord du Parc National de La Réunion, le meilleur moyen c’est de "mettre un sécateur dans les mains des jeunes et les emmener dans ce lieu".

Des élèves arrachent des plantes invasives au Brûlé pour préserver les espèces endémiques. • ©Réunion La 1ère

Protéger les oiseaux comme le Tuit-Tuit

"Il est intéressant d’inculquer dans la tête des élèves et donc des futurs citoyens, la culture du chantier d’arrachage des plantes exotiques invasives, confirme aussi Mariela Navaza, professeur de SVT au lycée Leconte de Lisle et chargée de mission académique pour l’éducation au développement durable. Elles prennent la place des forêts endémiques qui sont les habitats des oiseaux".

Et au Brûlé, dans le massif de la Roche Ecrit, c’est le fameux Tuit-Tuit qui est une espèce d'oiseau forestier en danger critique d'extinction. Cette forêt abrite une cinquantaine de couples présents nulle part ailleurs dans le monde.

Des élèves arrachent des plantes invasives au Brûlé pour préserver les espèces endémiques. • ©Réunion La 1ère

Les chantiers, un outil pédagogique

Ce chantier d'arrachage de plantes invasives a eu lieu dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, avec le Parc national de La Réunion, en partenariat avec l'Académie de La Réunion.

Selon le Parc National, ce chantier junior constitue un outil pédagogique. Chaque année, plusieurs dizaines de chantiers sont ainsi organisés par le Parc national partout à La Réunion.