Emmaüs fête ses 25 ans d'existence à La Réunion

L'association Emmaüs œuvre pour les plus démunis. Elle fête, ce dimanche 15 décembre, ses 25 ans d'existence à La Réunion. Vous êtes nombreux à assister à cette journée de débats, projections et brocante, à la Cité des Arts, à Saint-Denis.

LP / Rahabia Issa •

©reunion

La solidarité

Emmaüs est une action de solidarité. Vous, moi, nous travaillons, nous avons de l'argent et un objet à la maison que nous n'utilisons pas. Nous avons le choix de jeter et nous nourrissons un système capitaliste, ou alors nous nourrissons quelqu'un que l'on ne connaît pas, en transférant cet objet à Emmaüs. Derrière, il y aura une production sociale.

Pratique

"Nous sommes venus contempler. Quand Emmaüs organise quelque chose, nous venons voir si on trouve des objets qui nous rappellent des souvenirs, confie Jacques. Et surtout, nous venons pour la convivialité".Comme Jacques, des centaines de personnes se rendent, ce dimanche, à la Cité des Arts, pour les 25 ans d'Emmaüs. Pour l'occasion, le Palaxa s'est transformé en véritable caverne d'Ali Baba. "Depuis quelque temps, je fuis les magasins, explique Elodie. Je m'amuse à acheter des choses de seconde main pour les retaper, les transformer, les recycler. Je trouve que c'est plus beau d'offrir du temps aux gens".Fondée sur l'économie circulaire et solidaire, l'association est née il y a 70 ans. Cette année, Emmaüs fête ses 25 ans à La Réunion. "En tant que personnels, nous sommes fiers de ces 25 ans d'existence", avoue Nelly. "Emmaüs n'est pas une boutique de pauvres pour pauvres", poursuit Bernard Grondin, directeur de l'association.En 25 ans d'activité à La Réunion, Emmaüs a su maintenir son objectif premier : l'entraide.L'événement, "Parnouminm", se déroule ce dimanche, à la Cité des Arts, à Saint-Denis, jusqu'à 18 heures. À l'occasion de cet anniversaire, la thématique développée est : "le poids de l'Économie de Survie dans le Fonctionnement Culturel Réunionnais". Un débat est organisé, ainsi que la projection à 13 heures du film "Santyé Papangèr" de Laurent Pantaléon. Cliquez ici pour retrouver le programme de cette journée.