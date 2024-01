"Family Land" : manèges et grande roue s’installent à la Nordev, à Saint-Denis, du 5 au 14 janvier

Une idée de sortie pour les vacances : "Family Land" se tient à la Nordev du 5 au 14 janvier, à Saint-Denis. Au programme : des manèges enfants et adultes, le retour de la grande roue et des feux d’artifice.

LP / Adjaya Hoarau •

J-1 avant l’ouverture de "Family Land" à la Nordev, à Saint-Denis. Du 5 au 14 janvier, la Nordev se transforme en parc d’attraction géant pour petits et grands.

Manèges enfants et adultes

Les différents manèges sont en cours d’installation dans les plus de 5000 m2 de halls couverts de la Nordev.

"A cette période, soit on a beaucoup de soleil et il fait très chaud, soit on a la pluie comme en ce moment, l’avantage c’est que là on est sur un parc totalement couvert, explique Thomas Pomarès, l’organisateur. Le défi était de faire entrer à l’intérieur de la Nordev de gros manèges, certains font jusqu’à 16 mètres, malgré de petites entrées. Un défi technique relevé !"

"Family Land" : manèges et grande roue s’installent à la Nordev, à Saint-Denis. • ©Adjaya Hoarau

Le retour de la grande roue à Saint-Denis



"Family Land" propose une quinzaine de manèges enfants, mais aussi adultes. "L'objectif est de satisfaire toute la famille comme son nom l'indique, souligne l'organisateur. Les parents aussi pourront s'amuser dans les manèges".

Manèges à sensations, parc gonflables, carrousels ou encore mini karting sont en cours d’installation. L’attraction vedette sera la grande roue qui fait son retour à Saint-Denis après avoir été installée à Saint-Paul et Saint-Pierre.

"Depuis trois jours, on monte la grande roue, on est en phase terminale de montage, explique Jérôme Abélard, le gérant d’Attraction Réunion. Nous sommes une dizaine de personnes à travailler dessus, une partie gère en hauteur et l’autre partie gère au sol".

Spectacles de dinosaures et feux d'artifice

En plus des attractions, un spectacle de dinosaures est aussi prévu trois fois par jours à 11h, 14h et 17h. Il y aura aussi un feu d’artifice tous les soirs.

"On attend entre 30 et 40 000 personnes sur les dix jours", espère Thomas Pomarès, l'organisateur.

"Family Land" : manèges et grande roue s’installent à la Nordev, à Saint-Denis. • ©Adjaya Hoarau

Horaires et tarifs

"Family Land" sera ouvert du 5 au 14 janvier de 9h à 19h en semaine et de 9h à 20h le week-end.

Le tarif d’entrée est de 12 euros pour les moins de 12 ans, et 15 euros pour les autres. L’accès aux attractions est ensuite illimité.