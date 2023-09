Journée mondiale des sourds : le public invité à découvrir le quotidien des malentendants à Saint-Denis

A l'occasion de la journée mondiale des sourds, plusieurs associations se sont donné rendez-vous près du Petit marché de Saint-Denis, ce samedi 30 septembre, afin de sensibiliser le public sur les difficultés auxquelles sont confrontés les malentendants, mais aussi d'encourager la pratique de la langue des signes.

Sur la place Paul Vergès, à deux pas du Petit Marché, à Saint-Denis, plusieurs passants n'ont pas hésité à s'avancer au niveau des stands installés ce samedi 30 septembre à l'occasion de la journée mondiale des sourds.

Durant toute la journée, une poignée d'associations sont mobilisées sur cet évènement afin de sensibiliser le grand public sur le quotidien des personnes malentendantes. "L'objectif c'est de présenter la culture sourde et de découvrir la langue des signes", explique Organdie Lebon, l'organisatrice de ce rassemblement.

Rendre les sourds plus visibles

"Dans la vie de tous les jours, les personnes sourdes ne sont pas visibles, souligne-t-elle encore. Il y a des handicaps qui le sont beaucoup plus et donc, les personnes sourdes, on ne les voit pas. Alors aujourd'hui, l'intérêt c'est de nous montrer et de présenter le monde de la surdité mais aussi la langue des signes".

Parmi les activités proposées, il est effectivement possible de s'initier à ce langage spécifique créé en 1760 et qui permet aux personnes malentendantes de s'exprimer. Dans un autre stand, le public est invité à s'équiper d'un casque spécial permettant de se retrouver "en immersion" dans le monde de la surdité.

Des progrès mais "ça reste encore compliqué" pour les sourds

Engagé dans une association, Alain Tétry participe également à cette journée de mobilisation. Une journée qui permet de mettre en évidence, comme il l'a expliqué sur Réunion La 1ère, les problèmes d'accessibilité auxquells sont confrontés les personnes qui sont sourdes et malentendantes, comme lui-même.

"Aujourd'hui, il existe un service d'interprètes qui nous facilite l'accès à l'administration mais malgré tout, ça reste encore très compliqué, indique-t-il aux côtés justement d'André Morin, son interprète. Le deuxième souci, c'est le manque d'informations et en particulier à la télévision, avec l'absence de sous-titrage notamment pour les informations en direct. Mais là aussi, il y a eu des progrès, la situation s'est améliorée, mais il reste encore beaucoup de blocages jusqu'à présent"

Les freins du numérique

Grâce à internet et aux outils numériques, cette fracture se réduit mais ces moyens ne résolvent pas tout. "Il y a encore beaucoup de sourds qui ne sont pas à l'aise avec la manipulation de ces outils et ils n'ont pas donc pas accès aux informations disponibles sur ce média", souligne encore Alain Tétry.

Pour l'intéressé, les chantiers sont encore nombreux pour que la situation des personnes sourdes et malentendantes s'améliorent. De la formation des interprètes au développement de l'apprentissage à la langue des signes, en passant par la création de "ponts" en le monde des sourds et le monde des entendants.