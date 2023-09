La communauté chinoise se prépare pour les célébrations de la fête de la Lune

Tout comme le Nouvel an chinois et les célébrations de Guan Di, la fête de la Lune est une date importante pour la communauté chinoise de La Réunion. A Saint-Denis, les fidèles du temple Chane procèdent aux derniers préparatifs avant le début des festivités ouvertes au public, dimanche.

Dans la cour du temple Chane, située au niveau de la rue Sainte-Anne, à Saint-Denis, les préparatifs vont bon train pour les jeunes bénévoles de l'association Qi Lin, qui depuis ce samedi matin, nettoient le site de fonds en comble, des fenêtres au sol, en passant par le jardin.

Tout doit être fin prêt pour les festivités de ce dimanche 1er octobre dédiée à la fête de la Lune. "Pour notre communauté, c'est important. Et donc on prépare le temple, on le nettoie et on installe des lanternes", explique Mani.

Revoir l'interview des jeunes bénévoles de l'association Qi Lin :

Fête de la une : microtrottoir

La Lune "la plus ronde" et "la plus lumineuse"

"C'est un moment de partage, rajoute Alicia. C'est un moment où les familles se rejoignent pour fêter la Lune. La lune la plus ronde, la plus lumineuse, et celle qui va mieux nous guider le mieux dans notre parcours".

Selon la tradition chinoise, les célébrations ont lieu au 15ème jour du 8ème mois lunaire. Techniquement, elle a eu lieu ce vendredi 29 septembre, mais c'est bien demain dimanche 1er octobre que la communauté sino-réunionnaise va célébrer cette fête de la Lune.

La communauté chinoise s'apprête à célébrer la fête de la Lune • ©Willy Fontaine

Des animations pour le public

L'évènement est ouvert au grand public et plusieurs animations sont au programme à commencer bien sûr par les traditionnelles danses du lion et du dragon.

"La fête de la Lune, c'est la deuxième fête la plus importante pour nous après le jour de l'an chinois, donc il faut perpétuer la tradition", insiste Philippe Chane-Pane, le président du temple dionysien. Henri Chane Tef, le secrétaire du temple, nous raconte la légende autour de cette fête de la Lune.

Regardez l'interview de Henri Chane Tef sur Réunion La 1ère :