Le premier centre LGBTQIA+ de La Réunion inauguré à Saint-Denis

C'est une première dans la région. Un centre LGBTQIA+ vient d'ouvrir ses portes, ce samedi, à Saint-Denis. Il est destiné à être un lien d’échange et d’accompagnement pour des jeunes gays, trans ou encore queer souvent rejetés ou malmenés par leur entourage.

La ville de Saint-Denis qui avait déjà accueilli la première marche des visibilités de La Réunion en mai 2021 se distingue une nouvelle fois cette année en étant à l’origine, avec l’association OriZon, de l’ouverture du premier centre LGBTQIA+ de l’île. C’est même une première dans la région.

Un espace d'échange et de solidarité

Ce centre, installé dans le quartier de La Source, a vocation à être un espace d’échange et de solidarité pour les membres de la communauté LGBTQIA+, mais aussi pour leur entourage et, plus largement, le grand public. Il accueillera plusieurs autres associations telles que Re-Queer, Re-Born, ou encore SOS homophobie qui lutte activement contre les discriminations.

"Vous avez des jeunes réunionnais et réunionnaises qui s’exilent en métropole, rappelle Guillaume Kichenama, élu délégué à la lutte contre les discriminations à la mairie de St Denis. Moi-même, j’ai dû partir de La Réunion pendant 25 ans pour fuir justement le regard des autres".

Le centre a été inauguré en présence de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts • ©Céline Latchimy

Une bibliothèque au coeur du centre

Heureusement, les mentalités évoluent peu à peu même s’il reste encore beaucoup à faire et qu’il y a encore aujourd’hui des jeunes malmenés voire même rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle.

Les visiteurs du centre pourront rencontrer s’ils le souhaitent une éducatrice spécialisée, une médiatrice sur l’accès aux droits ainsi qu’un psychologue. Ce nouvel espace dispose également d’une bibliothèque proposant des œuvres de fiction (mangas, bande dessinées, romans, poésies) mais également des essais ou des œuvres scientifiques.

L'espace bibliothèque du centre LGBTQIA+ de Saint-Denis • ©Céline Latchimy

Ateliers d'écriture et lectures de poèmes

"Elle a vocation à faire de la représentativité, ce dont on manque beaucoup dans cette communauté. Beaucoup de personnes ne peuvent pas lire d’ouvrages avec des personnages qui leur ressemblent et c’est quelque chose qui est important surtout quand on est jeune et qu’on est en pleine construction", explique Xylric Lepinay, président de l’association OriZon.

Des événements sont d’ores et déjà programmés. Un atelier d’écriture dédié à "l’éloge de la différence" sera bientôt proposé et la poétesse Anita Goumane lira également prochainement ses poèmes d’amour lesbiens.

A terme, l’objectif pour cette association est d’ouvrir d’autres centres sur toute l’île.