Législatives 2024 : une centaine de personnes au "rassemblement contre le fascisme" organisé par la CGTR à Saint-Denis

Près d’une centaine de personnes étaient mobilisées, jeudi 27 juin, devant la Préfecture de Saint-Denis. A trois jours du premier tour des élections législatives, la CGTR appelait à ce "rassemblement contre le fascisme", estimant que "l’heure est grave" face au "danger d’une éventuelle arrivée de l'extrême droite au pouvoir".

A trois jours du premier tour des élections législatives anticipées, dimanche 30 juin, près d’une centaine de personnes étaient rassemblées devant la préfecture à Saint-Denis, ce jeudi 27 juin.

"L’heure est grave"

Cette mobilisation "contre le fascisme" était organisée par la CGTR. Partout en France, les syndicats se mobilisent pour "empêcher l’extrême droite d’arriver au pouvoir". La CGTR estime que "l’heure est grave" car le Rassemblement National "portera atteinte aux syndicats et au droit de grève".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

"Une catastrophe pour le monde du travail"

"Un parti fasciste est aux portes du pouvoir en France et si jamais il arrive au pouvoir, c’est une catastrophe pour le monde du travail, assure Pierrick Olivier, membre du bureau confédéral de la CGTR. Historiquement, ce parti défend les intérêts du grand patronat, de la finance et non pas des travailleurs".

Pierrick Olivier revient sur les votes du RN à l’Assemblée nationale. "On l’a déjà vu, ils ont voté contre l’augmentation du smic, contre la création d’emplois dans la fonction publique, contre l’abrogation de la réforme des retraites", rappelle-t-il.

Une centaine de personnes au "rassemblement contre le fascisme" organisé par la CGTR à Saint-Denis, avant le premier tour des législatives 2024. • ©Michelle Bertil

Un appel à voter Nouveau Front Populaire

"Pour défendre l’intérêt des travailleurs", comme la CGT, la CGTR appelle à voter pour le Nouveau Front Populaire. "Cela ne remet pas en cause notre indépendance, ce n’est pas un chèque en blanc donné au Nouveau Front Populaire", poursuit la CGTR qui a bien l'intention de voir ce programme être mis en application en cas de victoire. Wilson Payet, secrétaire confédéral, appelle "les Réunionnais à la raison". "Nous devons convaincre de ne pas voter le Rassemblement National, nous ne pouvons pas nous permettre, nous travailleurs, de laisser ça", assure-t-il.

Vers de nouvelles mobilisations ?

La CGTR réfléchit déjà à de nouvelles mobilisations dans l’île lors de l’entre deux tours de ces élections législatives anticipées.

Le 9 juin dernier, le Rassemblement National est sorti vainqueur des élections européennes, plébiscité par 31,3% des électeurs.