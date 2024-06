Législatives 2024: la CGTR appelle à un rassemblement antifasciste le 27 juin prochain à Saint-Denis

A quelques jours du premier tour des élections législatives, organisé dimanche 30 juin 2024, la CGTR appelle les électeurs à se rassembler devant la Préfecture de Saint-Denis pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Dans un communiqué, le syndicat précise que " l'heure est grave et qu'il faut tout faire pour empêcher ce scénario catastrophe".

La CGTR appelle les électeurs à un rassemblement antifasciste, le jeudi 27 juin devant la Préfecteure de Saint-Denis. " L’heure est grave ! Les fascistes sont aux portes du pouvoir en France", écrit dans un communiqué son secrétaire général.

Pour Jacky Balmine " il faut donc tout faire pour empêcher ce scénario catastrophe ". Il énumère aussi les pouvoirs que la V ème république confére au premier ministre. Des pouvoirs considérables et uniques parmi les démocraties du monde :

- Il écrit la loi et peut même se passer de vote au parlement pour réformer par décret ou par ordonnance ;

- Il contrôle le ministère de l’intérieur, la nomination des préfets et des forces de police, le ministère de la justice, l’avancement des procureurs, le ministère du travail (il a le dernier mot pour autoriser ou non le licenciement des salariés protégés) ;

Il nomme aussi les membres de l’Arcom (autorité de contrôle des médias et internet).

Le syndicat précise que " comme la CGT, la CGTR ne s’interdit jamais de s’exprimer sur la situation politique. Il poursuit un peu plus loin, " la CGTR est indépendante mais pas neutre" , rappelant que la situation peut avoir un impact direct sur la situation sociale des salariés et retraités.

" Voter pour le programme du Nouveau Front Populaire "

Le programme du Nouveau Front populaire correspondrait le mieux aux attentes et aux aspirations des travailleuses et des travailleurs précise le syndicat en écho au comité national de la Confédération générale du travail. Il y a trois jours ce dernier appellait explicitement à voter "pour le programme du Nouveau Front populaire" et donc pour ses candidats aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

" La CGTR appelle les salariés, retraités et privés d’emploi à aller voter massivement les 30 juin et 7 juillet pour le programme du Nouveau Front Populaire ".

Le 9 juin dernier, le Rassemblement National est sorti grand vainqueur des élections européennes, plébiscité par 31,3% des votants.