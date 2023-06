Les gramounes s'affrontent lors du tout premier tournoi interclub senior de Saint-Denis

Ce jeudi, la ville de Saint-Denis a organisé son tout premier tournoi interclub senior, opposant les membres de 44 clubs du chef-lieu. Au menu de ces Olympiades emplies de bonne humeur, des activités sportives, de réflexion, et de cohésion.

Ils ont mis l'ambiance ce jeudi 29 juin à l'Office municipal des Sports de Champ Fleuri ! Plus de 300 gramounes ont participé au tout premier tournoi interclub dionysien, opposant les 44 clubs seniors du chef-lieu.

Des centaines de personnes aux Olympiades des Seniors à Saint-Denis. Au programme : du sport, des activités de réflexion, de cohésion et surtout de la bonne humeur

Chloé Serveaux, l'organisatrice de cette journée, explique : "On a plusieurs générations de seniors dans la ville de Saint-Denis. Aujourd'hui on a la présence de nos seniors qui sont encore en forme, "gayar" et dynamiques !"

Dix activités proposées

Parmi les dix activités proposées aujourd'hui, des quizz, un blind-test, des ateliers de mémorisation, de relais, du mime, des dégustations lontan, des activités sportives... Des activités diverses pour qu'ils puissent "faire du sport, réfléchir, mémoriser, faire appel à tous leurs sens".

"C'est une première expérimentation aujourd'hui : on a fait en sorte de diversifier les activités, il y en a pour tous les goûts. Pour nous l'essentiel c'est qu'ils passent un bon moment de convivialité, de partage et qu'ils puissent rencontrer les seniors des autres clubs" Chloé Serveaux, organisatrice des Olympiades des Seniors

Du "home-ball" pour garder la forme

Pendant qu'à l'extérieur certains ont choisi de s'ambiancer au son de l'orchestre cuivre, à l'intérieur du gymnase, Léo Davy, animateur-éducateur sportif arbitre le match de "home-ball". "Sur la structure il y a plusieurs cibles : une qui vaut 4 points, 1 point, ou 2 points sur les côtés. Si jamais le ballon tombe sur la cible à zéro point, le score est remis à zéro, ça peut vraiment changer vraiment la partie", explique-t-il. Et tous ont envie de gagner, au vu de l'énergie déployée près des filets qui accueillent les fameuses cibles.

"Il y a l'esprit de compétition qui ressort, ils sont d'attaque et ont envie de bouger, ça se voit ! Il y en a qui se donnent, ça fait plaisir. Au moins ils se dépensent", observe Léo Davy.

"A travers le sport ils peuvent se rencontrer et discuter"

Si gagner la partie semble avoir sa petite importance ce jeudi, l'objectif est aussi de se faire rencontrer ces seniors qui ne se connaissent pas forcément.

"On a tout mélangé, donc ils rencontrent aussi des gens qui ne sont pas dans leur club. A travers le sport ils peuvent se rencontrer et discuter" Léo Davy, éducateur-animateur

"Faut courir vite pour gagner !"

Plus loin, voilà Thérèse qui s'amuse à un jeu d'équilibre après sa partie de home-ball. "C'est super, on fait quelque chose pour le groupe senior !", commente-t-elle. "On a déjà fait la dégustation de confitures, l'orchestre, et là c'est le jeu d'équilibre là-dessus", dit-elle en désignant la structure de bois qu'il faut traverser de bout en bout sans tomber.

"Ca va c'est très bien ! Faut courir vite pour gagner !" rigole une autre participante tout en tapant des mains pour encourager ses co-équipiers. "Allez les bleus !" s'exclame Augustine, 72 ans.

"Je fais tout !"

A ses côtés, Eva, 79 ans, vient de faire le parcours d'équilibre et s'apprête à recommencer. "Je fais tout là ! Le ballon, la gym, l'équilibre, tout ! C'est très important pour la tête, pour la mémoire et tout, ça fait du bien !", s'enthousiasme-t-elle, très contente de s'amuser avec d'autres seniors.

Au programme, d'autres ateliers également moins physiques : sur une table, des participants doivent empiler des pièces de bois en équilibre sans les faire tomber, le tout plus rapidement que l'équipe adverse.

Certains, comme Clémence, n'ont pas attendu ce tournoi interclub seniors pour faire de l'activité physique. "Je fais de la marche, du tai-chi, de la natation", énumère-t-elle.

Peu d'hommes

Toutefois, force est de constater que dans le gymnase, ces dames sont en grande majorité. "Peut-être qu'ils n'osent pas, ils sont en minorité. Mais il faut qu'ils se montrent !" plaisante Clémence. Pour Chloé Serveaux, l'organisatrice de ces Olympiades, "c'est un challenge d'attirer plus de seniors masculins".

"Dans nos clubs, on a plus de femmes que d'hommes, mais on souhaite les attirer vers nos clubs et vers les différents dispositifs organisés par la ville" Chloé Serveaux, organisatrice des Olympiades des Seniors

Sur la ville, tous les Dionysiens de plus de 55 ans peuvent intégrer les clubs de la ville. "L'objectif c'est d'être en forme, en bonne santé, pour bien vieillir", achève l'organisatrice.