Les motards de la Police nationale en formation de perfectionnement dans les rues de Saint-Denis

Neuf policiers de la brigade motocycliste départementale participent actuellement à une semaine de perfectionnement avec deux formateurs venus du Centre national de formation de la Police nationale.

HA / Nakia Dany •

Les plus anciens se rappellent forcément de la série américaine "Chips" qui relataient les aventures de deux policiers de la "California Highway Patrol". Dans la vraie vie, les cascades sont plus rares mais les policiers motocyclistes sont bien préparés au pire et entraînés régulièrement pour mener à bien leurs missions.

Et il n'est pas forcément question que de course-poursuite ! Les motards de la police nationale sont amenés notamment à escorter des véhicules d'urgence, des personnalités ou encore des détenus. C'est d'ailleurs l'objet de la formation de perfectionnement suivie actuellement par 9 agents du commissariat du Chaudron, cette semaine.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

Embarquons avec les motards de la police nationale dans les rues de Saint-Denis

Escorter les VIP

Deux encadrants du centre national de formation motocycliste de la Police nationale ont fait le déplacement à La Réunion pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Installés dans un véhicule, ils observent les neuf stagiaires au cours de différents exercices réalisés sur la voie publique.

Ce jeudi, c'est ainsi dans les rues de Saint-Denis que les policiers ont évolué avec pour mission, factice, de réguler la circulation pour dégager rapidement la voie dans le cadre de l'escorte d'une personnalité entre l'aéroport de Gillot et la préfecture.

Les deux formateurs de la police nationale suivent les motards stagiaires dans les rues de Saint-Denis • ©Alexandra Pech

Gagner "en aisance, en efficacité et en réactivité"

Dans ce genre de mission, la concentration est de mise tant le risque peut survenir de partout. "En mission d'escorte, le motocycliste ne se soucie plus de sa machine, il se soucie des autres, explique le major Florent Morel de la brigade motocycliste départementale. Son but c'est d'être vu, de se faire comprendre et de s'assurer que le convoi pourra progresser en toute sécurité. La dextérité acquise lors du stage est forcément mise à contribution".

"Leur travail est inspecté et nous relevons les petits détails qui pourraient leur permettre de gagner un peu plus en aisance, en efficacité et en réactivité", confirme le brigadier-chef Adrien Danonville, l'un des deux formateurs.