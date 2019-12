La messe de Noël sera célébrée à l'église Saint-Gabriel de La Montagne

C'est à La Montagne que sera célébrée la traditionnelle messe de Noël. L'église Saint-Gabriel, qui célèbre ses 90 ans accueillera à 20h les fidèles, habitués de ce rendez-vous. Suivez la messe de Noël avec Réunion La 1ère, en télévision et sur Internet.

Saint-Gabriel, une église de 90 ans

Des curés bâtisseurs

A La Montagne, les fidèles de l'église Saint-Gabriel s'activent pour les préparatifs de la messe de Noël. C'est cette église que Monseigneur Aubry a choisie pour célébrer la messe de la nativité. Pour des raisons de santé, c'est finalement le Père Justin, curé de la paroisse depuis octobre 2018, qui officiera pour la naissance de Jesus-Christ.A partir de 20h le soir de ce mardi 24 décembre, la messe de Saint-Gabriel est diffusée en direct à la télévision et sur la page Facebook de Réunion La 1ère.Cette messe de Noël est aussi l'occasion de fêter un anniversaire, celui des 90 ans de cette église. Messes, baptêmes, mariages, depuis 1929 l'église Saint-Gabriel accompagne les fidèles de La Montagne. Elle occupe une place centrale dans ce quartier ex-centré de Saint-Denis et y joue toujours un rôle social important.Une des motivations pour fêter ce 90ème anniversaire est, explique le père Justin, la présence de témoins vivants de l'évolution de l'église Saint-Gabriel. Jacqueline Lenormand, âgée de 86 ans est l'une des plus anciennes fidèles de cette paroisse qu'elle fréquente depuis les années 1950. A chaque événement, elle ne manque pas de venir prêter main-forte dans cette église qui fait partie de sa vie.Selon elle, le corps de l'église et sa façade n'ont pas changé, mais beaucoup de travaux ont été réalisés.Reportage de Marie-Ange Frassati.Fondée par le Père Louvrier, l'église a connu de nombreux curés bâtisseurs, explique Gilles Marel, membre du conseil paroissial. Tribunes, vitraux, campanile et cloches, les Pères Grémillon, Glénac ou encore Bernard, ont tous apporté une touche à l'édifice.Au départ, il n' y avait qu'une modeste petite chapelle en bois. Avec le développement du quartier de La montagne et le nombre croissant d'habitants, l'église a dû s'agrandir.En 1929, Gabriel Sauger offre à l'évêché de La Réunion un terrain, sur lequel se trouve la petite chapelle. C'est sur ses fondations qu'est construit un nouvel édifice en pierre de basalte, baptisé Saint-Gabriel du nom du donateur.Le 25 décembre 1929, à 8 h, la première messe y est célébrée par l'évêque de La Réunion, Monseigneur Georges Marie Joseph Bonnin de la Bonninière de Beaumont.C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que l'église de La Montage est consacrée par Monseigneur Cléret de Langavant, évêque de La Réunion, et Monseigneur Le Hunsec, Supérieur général de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, venu de Madagascar pour l'occasion.