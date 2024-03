Plus Fashion Week Océan Indien : un défilé grande taille promeut la diversité féminine

Pour la première édition de "La Plus Fashion Week" de l’Océan Indien, 18 femmes défilent ce samedi 2 mars, dans la soirée, à l’hôtel Excel Créolia, à Saint-Denis. Organisé par l’association Ô Cœur des Femmes, cet événement promeut la beauté féminine sous toutes ses formes, notamment en cassant les codes de la mode avec des mannequins grande taille.

Aimer son corps et s’aimer soi-même, tels sont les mots d’ordre de la Plus Fashion Week Océan Indien. Porté par l’association Ô Coeur des Femmes, ce samedi 2 mars, cet événement met en valeur la mode dédiée à toutes les morphologies au-delà de la taille 42.

Souvent appelée “plus size” dans le monde anglo-saxon, cette mouvance valorise les “femmes rondes”, ou encore de “grandes tailles”.

Défiler sur scène, un rêve d'enfant

Démarche assurée, regard caméra, elles défilent comme les grands modèles. Il faut faire 1m65, porter une taille 42 et plus et surtout "profiter du moment présent".

Les femmes qui ont défilé sont heureuses et ressentent même une sensation de confiance et de bien-être: "je me sens comme une star le temps d'un jour", "je ne suis pas une professionnelle, je fais ça avec le coeur. La cause des femmes rondes doit être défendue", témoignent-elles.

Ce samedi soir, 18 femmes défilent. Elles sont coiffées, habillées et pomponnées toute l'après-midi. Un rêve d'enfance pour la plupart. "J'en ai toujours rêvé. Comme j'ai eu des enfants, j'ai abandonné ce rêve. Et puis là, c'était l'occasion", témoigne Evelyne Randayen, mannequin.

Bien-être et épanouissement

Le bien-être et l'épanouissement sont à l'honneur lors du défilé. "C’est une rencontre avec d’autres femmes qui ont peut-être les mêmes complexes que nous. On est toutes dans le même bateau et on a toutes le même objectif", confie Jessie Fantelli, mannequin.

Cet objectif, les organisatrices y travaillent depuis 15 ans, pour que les femmes retrouvent confiance en elles.

On s’occupe des femmes pour leur bien-être, pour l’épanouissement de la femme à travers la mode. On met à leur disposition de la puissance. Jysel Frapech, coordinatrice de la Plus Fashion Week

Certaines mannequins sont venues de l'Hexagone pour cette première Fashion Week dans l'Océan Indien.

Ne vous cachez pas les filles, aimez-vous comme vous êtes. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera à votre place. Donc, assumez-vous. Vivez pleinement. Nil Hanna, mannequin Plus Size dans l’Hexagone

Après une journée de préparation, une centaine de personnes seront présentes ce soir pour la Plus Fashion Week Océan Indien.