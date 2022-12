Prévention routière : avant les fêtes, la police distribue des éthylotests pour sauver des vies

De 8 heures à 9 heures ce jeudi 22 décembre, la Police nationale était en pleine opération de prévention sur le Barachois à Saint-Denis. Ils ont laissé de nombreux éthylotests aux automobilistes rencontrés, espérant qu'ils en fassent bon usage pendant la période de fêtes qui débute.

JCTS / AH •

En apercevant les uniformes ce jeudi matin sur le parking de l'ancienne piscine du Barachois, ces automobilistes pensaient avoir à faire à un contrôle. Que nenni : c'est une opération de sensibilisation qui était menée par la Police nationale, alors que débutent les fêtes de fin d'année.

Car, comme l'ont rappelé les forces de l'ordre, encore une fois, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Pour que tous puissent respecter cette règle d'or, les unités de sécurité routière de la police ont distribué aux usagers de la route plusieurs éthylotests, non seulement pour qu'ils s'en servent, mais aussi pour qu'ils les distribuent, les soirs de fête, à des proches qui auraient consommé de l'alcool.

A la veille des fêtes, ces éthylotests ne seront pas superflus pour éviter de nouveaux drames sur la route. • ©Adjaya Hoarau

"L'alcool nuit à la lucidité du conducteur, entraîne de la vitesse. (...) Il faut anticiper : soit désigner un SAM, soit rester sur place, prévoir quelqu'un pour venir nous chercher, afin d'éviter un drame", insiste Parvine Lacombe, la directrice de cabinet du préfet, présente ce matin.

"On distribue des poignées de quatre ou cinq éthylotests parce que notre objectif n'est pas seulement de sensibiliser le conducteur, mais aussi son entourage. La police n'est pas la seule pour faire passer le message, la population doit l'aider" Olivier Martinez, commissaire de police et chef du service territorial de sécurité publique

"L'initiative est très bonne"

"C'est très important, il en faut", réagit un automobiliste qui lui explique ne pas boire, mais ambitionne de sensibiliser ses proches en leur remettant les éthylotests reçus aujourd'hui. "L'initiative est très bonne", reconnaît une autre automobiliste. "Il faut le faire peut-être trop souvent, on a trop de morts dus à l'alcool, les gens ne se rendent pas compte des effets de l'alcool. Même si je ne bois pas, je vais les distribuer", déclare un autre conducteur.

Mais ceux qui ne boivent pas ont malgré tout un rôle à jouer, en cette période : retenir ceux qui ont trop bu, ou en tout cas les empêcher de prendre le volant.

"Ce matin on est pas là pour verbaliser la population, mais pour lui faire prendre conscience que l'alcool est un facteur aggravant sur la route", rassure le commissaire de police Olivier Martinez.

23 décès liés à l'alcool en 2022

A noter qu'en cette période festive, d'autres opérations seront organisées sur l'île, de sensibilisation d'une part, dans une démarche préventive et pédagogique, mais aussi de contrôle pour sanctionner les comportements dangereux. "On va en faire encore la semaine prochaine avec la gendarmerie, sur les plages, sur les marchés", précise Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet.

Rappelons que la consommation d'alcool au volant est responsable de 38% des accidents constatés à La Réunion, et, plus grave encore, de 23 décès sur nos routes rien que cette année 2022. C'est plus de la moitié des 43 décès constatés cette année.