Rémunérations des enseignants : les annonces d’Emmanuel Macron ne passent pas à La Réunion

L'intersyndicale des enseignants appelait à se rassembler devant le rectorat à Saint-Denis, ce mercredi 26 avril. Les neuf syndicats dénoncent l'absence de considération et la "prétendue" revalorisation salariale, annoncée par Emmanuel Macron, hier, mardi.

LP / LF •

Réunie devant le rectorat, à Saint-Denis, ce mercredi 26 avril, l’intersyndicale des enseignants se fait entendre.

"Un pacte pour les enseignants"

Les neuf syndicats dénoncent l'absence de considération et la "prétendue" revalorisation salariale, annoncée par Emmanuel Macron, en déplacement dans un collège de l'Hérault, hier, mardi.

La rémunération des enseignants augmentera de 5,5% en moyenne par rapport à 2022, au lieu des 10% promis par le chef de l’Etat durant sa campagne. Missions supplémentaires récompensées, primes annuelles : le chef de l’Etat a présenté un "pacte pour les enseignants".

L'intersyndicale des enseignants appelait à se rassembler devant le rectorat à Saint-Denis, ce mercredi 26 avril. • ©Laurent Figon

"Un leurre"

Pour Elise Dinate, représentante des enseignants pour l'Unsa, ce ne serait "qu'un leurre". "Pour nous ce n’est pas une revalorisation, on a déjà la tête dans le guidon, avec des missions qui se rajoutent les unes aux autres, et lui nous en propose encore rémunérées avec des cacahuètes, s’indigne Elise Dinate. S’il veut revaloriser nos salaires, qu’il propose une réévaluation de notre point d’indice".

L'intersyndicale regrette également l'absence de dialogue social sur, par exemple, les inégalités homme / femme, mais aussi les retraites des enseignants.

"Simulacre de dialogue social"

"Ce gouvernement et ce président se sont assis sur le dialogue et les débats, s’agace Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. Ce président a emprunté la voie de l’autoritarisme. C’est un déni de démocratie et nous dénonçons tous les simulacres de dialogue social que l’on nous impose ».

L'intersyndicale des enseignants appelle à une mobilisation forte le 1er mai prochain, à La Réunion.