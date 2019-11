Saint-Denis : 2 cas de gale signalés à l’école Raymond Mondon

En début de semaine, les parents d’élèves de l’école Raymond Mondon à Saint-Denis ont été alertés de la présence de gale. Une enseignante et un enfant sont concernés. Une désinfection des locaux a été effectuée. Les cours se poursuivent normalement.

Le phénomène est plutôt rare. Les cas de gale ne sont pas courants dans le milieu scolaire, pourtant il arrive que des signalements soient faits. Cela a été le cas en début de semaine à l’école Raymond Mondon à Saint-Denis.Mardi 26 novembre, les parents d’élèves sont alertés de la situation. Une opération de nettoyage et de désinfection a été menée par la mairie de Saint-Denis et par le rectorat, le lendemain, mercredi.Ce jeudi les enfants ont donc pu reprendre le chemin de l’école.Les cas concernaient une enseignante et un enfant. Tous deux ont fait l’objet d’une prise en charge médicale. Des consignes de sécurité sur la conduite à tenir dans les prochains jours ont été affichées à l’école.Le temps d’incubation de l’infection s’étale en effet sur 2 à 8 jours.