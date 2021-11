Saint-Denis : des élèves du lycée Julien de Rontaunay à la découverte des métiers de la grande distribution

Le secteur de la grande distribution recrute. Les représentants de plusieurs grandes enseignes présentes à La Réunion sont venus présenter leurs métiers à une trentaine d’élèves inscrits en Bac pro commerce et vente au lycée Julien de Rontaunay, à Saint-Denis.

Bouchers, chefs de rayon, hôtesses de caisse,… Le secteur de la grande distribution recrute à La Réunion, et dans le cadre de l’opération "Fenêtre sur l’avenir", qui est portée par le Medef, des représentants de plusieurs grandes enseignes installées dans l’île sont venus présenter leurs différents métiers aux élèves inscrits en Bac pro commerce, vente et gestion du lycée Julien de Rontaunay, à Saint-Denis.

La grande distribution à la rencontre des lycéens

Evolution de carrière

Au programme de ce mardi 16 novembre, le témoignage d’employés ayant débuté dans le métier jusqu’à gravir plusieurs échelons. C’est le cas d’Olivier, qui est boucher depuis plus de 25 ans. Le quadragénaire a commencé en tant qu’apprenti et s’est formé au sein de son entreprise, en décrochant un CAP au passage, jusqu’à officier aujourd’hui en tant que manager.

Autre exemple qui pourrait s’avérer inspirant pour les plus jeunes : celui de Davy Laroque en l’espace de huit ans, est passé d’un poste de manager de rayons à celui de directeur adjoint d’une grande enseigne de l’Est de l’île.

Un secteur porteur

"Il y a des possibilités d’évolution dans ce secteur. Je suis moi-même issu de l’alternance", confirme le jeune cadre qui a pu bénéficier d’une formation sur quelques années avec le soutien de son employeur. La grande distribution est aussi en quête de comptables ou encore de techniciens.

"C’est un secteur qui recrute chaque année, on est dans une attente de candidatures et c’est intéressant pour nous de parler du métier et aussi de séduire peut-être de futurs candidats", explique encore Davy Laroque.

Des élèves curieux et intéressés

Henri, qui est inscrit en Bac pro Commerce, est pour sa part satisfait de cet échange avec des professionnels, lui qui souhaite "encadrer une équipe", "et peut-être devenir directeur". Mais c’est dans l’électronique que le futur commercial souhaite faire carrière.

Jorgen, son camarade, espère de son côté travailler dans l’automobile, et il a lui aussi pu se renseigner sur les "qualités requises pour être manager et l’expérience à avoir pour évoluer dans ce domaine". "J’aimerais poursuivre vers un BTS et peut-être après m’engager sur une Licence professionnelle", confie-t-il.

"Mettre le premier pied dans l'entreprise"

François Xavier Jeanmart, leur professeur de commerce, souligne l’importance de ce genre de rencontre : "Ça permet de rapprocher l’élève à l’entreprise et de confronter les attentes des entreprises aux exigences des diplômes".

"La plus grande difficulté c’est de mettre le premier pied dans l’entreprise, résume l’enseignant. Après, très souvent c’est la promotion interne qui fait la différence. Et qui dit promotion interne, dit implication dans son métier, rigueur, curiosité et envie de progresser. Ça passe aussi par la mobilité géographique".

Comme la grande distribution, d’autres secteurs dits porteurs sont mis en lumière cette semaine. Et notamment celui du service à la personne. Une journée d’échange avec des professionnels a également eu lieu au lycée Léon Lepervanche, au Port.