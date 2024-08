Saint-Denis : des tirs de pistolet d'alarme au Chaudron, un homme est hospitalisé

Ce samedi 3 août 2024, un homme âgé d'une trentaine d'années a été victime de tirs émanant d'un pistolet d'alarme, notamment avec des balles en caoutchouc. Un groupe d'individus aurait agressé l'homme non loin de l'église du Chaudron. Blessé, il a été hospitalisé au CHU de Bellepierre.

"Les faits se sont produits à la sortie d'une boîte de nuit. Une première altercation a eu lieu entre un groupe d'individus et la victime", explique Aude Robert, secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.

"Depuis le 1er juillet 2024, les détenteurs d'un pistolet d'alarme doivent s'identifier sur la plateforme SIA (Système d'Information des Armes). Ce type d'arme a changé de catégorie. C'est une arme qui passe donc de la catégorie D à C, précise Aude Robert. Visuellement, le pistolet d'alarme s'apparente à une arme à feu. Il peut tirer des balles en caoutchouc ou des cartouches qui tirent à blanc".

Pour rappel, le port et la détention d'une arme de catégorie D sont libres, tandis qu'une arme classée en catégorie C est soumise à une déclaration. Cependant, sans motif légitime, il est interdit de porter et de transporter ce type d'armes, rappelle Aude Robert.

À la suite de ces tirs, une enquête a été ouverte. "Elle est en cours pour identifier et interpeller les auteurs des tirs", précise la syndicaliste.

Le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière déplore encore un épisode de violence à La Réunion. "En une semaine, on a deux faits du même type. L'un au Port en fin juillet. Et, ce matin, au Chaudron", constate Aude Robert.

Pour rappel, deux groupes d'individus ont échangé des coups de feu dans la nuit du dimanche 28 juillet au lundi 29 juillet dernier, dans le secteur de la Rivière des Galets, au Port. Une vidéo des affrontements circulait sur les réseaux sociaux.

On a de plus en plus de jeunes qui sont armés au sein des quartiers. Il n'y a plus d'éducation. Au fur et à mesure, on va sur un crescendo de violences. On ne peut plus continuer comme ça.