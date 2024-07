Des coups de feu et des affrontements au Port

Deux groupes d'individus ont échangé des coups de feu dans la nuit de dimanche à lundi, dans le secteur de la Rivière des galets, au Port. Une vidéo des affrontements circule depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Aucune interpellation et aucun blessé à déplorer.

Jaël Galichet et Ophélie Maraval •

Dans cette vidéo publiée sur Instagram par le compte @ihtv974, des individus s'affrontent sur la voie publique à coups d'armes à feu. Un protagoniste apparaît sur la séquence filmée avec un téléphone portable, mais n'est pas identifiable. En revanche, clairement discernables sur la vidéo : le son des coups de feu et les cris du voisinage affolé.

Les raisons de ces affrontements demeurent inconnues

Les faits se déroulent dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier de la Rivière des Galets, au Port. A l'arrivée des forces de l'ordre, les individus se dispersent. Pour l'heure, impossible de connaître les raisons de ces affrontements."Peut-être une rixe entre bandes rivales ? Une procédure est ouverte pour essayer d'identifier le porteur de l'arme et essayer d'établir les circonstances qui ont poussé ces jeunes à se retrouver sur la voie publique", assure Aude Robert, secrétaire départementale du syndicat de Police Unité, au micro d'Ophélie Maraval.

Le constat sur place : aucun dégât mis à part une poubelle incendiée. Les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation et n'ont pas relevé de trace de sang, ce qui laisse penser qu'aucune victime n'est à déplorer.

Des armes non-létales, mais des jeunes de plus en plus armés

"On a une nouvelle gradation de la violence, une violence armée qui, bien entendu, nous alerte" Aude Robert, secrétaire départementale du syndicat de police Unité

"A la lumière de ce qu'on voit sur la vidéo on a tendance à penser que c'est un pistolet d'alarme puisque l'on voit cette fumée blanche sortir", confie Aude Robert. Les premiers éléments de l'enquête semblent exclure l'utilisation d'une arme à feu lors de cet affrontement. Mais l'agent de police de s'inquiéter : "Sur les problématiques de violence au sein des quartiers, c'est de plus en plus armé (...) et on voit l'apparition de ces pistolets d'alarme, ce qui n'était pas le cas avant."

Les forces de l'ordre se sont de nouveau rendues sur place ce matin. L'enquête se poursuit.