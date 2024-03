Saint-Denis : le téléphérique Papang sera fermé mercredi après-midi pour des exercices de secours

Le téléphérique Papang à Saint-Denis sera inaccessible ce mercredi 6 mars, dès 12h15. La ligne est interrompue pour permettre une formation de secours pour évacuation du site. Les usagers sont invités à utiliser le réseau de bus CITALIS. Le Papang rouvre jeudi 7 mars, à 6h.

Hermione Razafinarivo •

Ce mercredi 6 mars, dès 12h15, le téléphérique Papang sera fermé à Saint-Denis. La ligne est exceptionnellement suspendue pour permettre des exercices de secours. Le Papang reprendra du service le jeudi 7 mars, à 6h.

Une formation de secours

Cette fermeture exceptionnelle permet une formation de secours. Les équipes de secours de l’île mobilisables, SDIS, GRIMP, Raid et PGHM, doivent s’entraîner et former leurs coéquipiers à intervenir sur la ligne en cas d’incident.

Une évacuation du site

Un exercice d’évacuation du site sera mené. Différentes simulations sont organisées sur site et doivent se faire sans la présence de voyageurs. Elles permettront aux différentes équipes et unités d’interventions de garder la maîtrise des procédures d’évacuation d’urgence de ce type de transport.

Retour à la normale jeudi à 6h

Le Papang sera de nouveau opérationnel le jeudi 7 mars, à 6h00. Les usagers du téléphérique sont invités à prendre le réseau de bus CITALIS pendant la fermeture.

Les informations concernant les horaires et les lignes de bus sont accessibles depuis le site internet : www.citalis.re