Saint-Denis : les commerçants du Grand Marché bientôt contraints de déménager

Sacré chamboulement que celui que s'apprêtent à vivre les exposants du Grand Marché de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis : pour les besoins de travaux d'aménagement du site, on leur demande de plier bagage. Le marché artisanal sera donc déplacé sur la rue Léopold Rambaud.

JCTS / Hermione Razafinarivo •

Voilà un grand changement pour les commerçants installés au coeur du Grand Marché, rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis : dans plusieurs mois, en septembre 2024, ils devront délocaliser leur stand vers un autre site aménagé rue Léopold Rambaud.

Un déménagement qui répond aux besoins des travaux de réhabilitation de la halle du Grand Marché, construite en 1866. Une structure "en fonte et en fer dans un milieu tropical et marin", précise Louise Héloïse, ingénieure études et travaux à la mairie de Saint-Denis.

Le Grand Marché déménagera en septembre 2024. • ©Réunion La 1ère

Aussi, sous cette structure vieillissante, la sécurité était menacée, malgré les nombreux travaux menés au cours des décennies passées, explique-t-elle. Depuis 2019, la préfecture a alerté sur une risque d'effondrement rapide, en un quart d'heure, en cas de départ de feu.

Un espace culturel en 2025

Une fois réhabilité, le Grand Marché ne retrouvera pas pour autant ses commerçants en 2025. "L'objectif est de faire évoluer le Grand marché vers un lieu plus culturel, en lien avec le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine (CIAP) et l'activité du théâtre. Il y aura à terme un restaurant de cuisine locale et snack-bar qui fonctionnera en fonction de l'activité du théâtre, et un autre type brasserie avec une grande terrasse pour profiter du lieu", décrit Louise Héloise. On y trouvera également une librairie culturelle, une boutique artisanale éphémère, et un espace multi-fonctionnel permettant d'accueillir des activités de marchés, de salons, ou de conférences.

Un terrain de 3000m2 rue Léopold Rambaud

Voilà qui a du mal à convaincre les commerçants délocalisés vers un terrain de 3000m2 rue Léopold Rambaud, dans le secteur du boulevard Lancastel, où ils disposeront de boxes de 40m2 chacun.

"C'est un choc, on est ici depuis 2009 moi et ma famille, là on nous change d'endroit. D'un côté c'est une nécessité, mais on aurait pu s'y prendre pas à pas", commente Andrianina Raharoson, gérant d’un stand. S'il a des appréhensions, il essaie de rester positif. "On est attachés à cet endroit. Ça va être un nouveau départ et de toute façon on n'a pas le choix", achève-t-il.

Avis mitigés chez les commerçants

Pour Jasmin, restaurateur, c'est la douche froide. Il regrette un manque de dialogue avec la mairie de Saint-Denis. "On n'a pas eu de concertation, lé trop tôt. On nous a mis devant le fait accompli. La koz ek nou, mai pa assez. Mi crains nou perde nout clientèle, après la crise Covid té pas facile et nou essaye de reprendre le dessus", dit-il un brin dépité.

Pour Marie-Renée une autre commerçante, c'est en revanche une bonne nouvelle : "C'est une bonne chose par rapport à la modernisation. Ici je ne me sens pas en sécurité. Par rapport au toit, il faut tout réaménager".

Une clientèle habituée

Tant pour les commerçants que pour les clients, les habitudes sont difficiles à perdre. La plupart de ceux croisés ont du mal avec l'idée de se défaire de cet endroit emblématique. "Personnellement je ne suis pas d'accord. (...) On est habitués ici, c'est un lieu touristique que tout le monde connaît", souffle une cliente. Une autre habituée elle, est réticente au fait de perdre ses repères : "Ou lé habitué, ou koné kosa ou rode, ou pren et ou sorte. Mais si c'est plus grand, plus visible, mieux, pourquoi pas...". L'avenir nous dira si le nouvel emplacement saura convaincre ou non les commerçants et leur clientèle.