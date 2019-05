Le Salon des "50 ans et plus" s'ouvre à la NORDEV

© Réunion 1ère

Parrainé par Jackson Richardson, futur cinquantenaire, et Jacqueline Farreyrol, le salon des seniors ouvre ces portes ce vendredi 31 mai. Organisé au sein du parc des expositions de la NORDEV, la manifestation est le rendez-vous des « 50 ans et plus » de la Réunion. L'Association pour le Développement et Rayonnement de la Réunion (ADeRR),organisatrice a choisi comme slogan « Vivre mieux chaque jours ! » pour cette 4ème édition.Tous au long de ce week-end, les visiteurs auront accès à de nombreuses activités, des initiations à des sports comme le tir à l'arc, la marche nordique ou encore le CrossFit senior seront données.Autre moment important, le célèbre grand bal du dimanche organisé par Joël Begue et l'Orchestre Symphonic. Aussi le salon présente de nombreux stands répartis en 11 espaces. La nouveauté de cette édition est le village santé et bien-être. Aussi un village assurance et mutuelle permettra la préparation des départs à la retraite. Le coin marché forain, permettra lui à notre 3ème jeunesse de faire ses achats. Les organisateurs espèrent dépasser la barre des 7000 visiteurs cette année après les 6500 entrées de l'année dernière..