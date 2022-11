Une salle de stimulation sensorielle installée dans une crèche de Sainte-Clotilde

A Ste-Clotilde, une crèche vient d'inaugurer une salle d'expérimentation multisensorielle. Elle facilite le développement des enfants, notamment ceux porteurs de handicaps. Pour leur amener détente et bien-être.

Le petit Sacha est allongé sur le matelas à eau, dans les bras de Julie, l'infirmière-puéricultrice. Au-dessus de lui, le ciel étoilé semble l'aider à se détendre.

Une fois apaisé, le petit garçon va partir à l'exploration de cette nouvelle salle d'activité.

Une première sur l'île

C'est une première à La Réunion. Une salle d'expérimentation multisensorielle vient d'être inaugurée dans la crèche Poucelina II de Sainte Clotilde....

Si la salle est particulièrement adaptée aux enfants porteurs de handicap, l'ensemble des 100 enfants de la structure peuvent profiter de ce lieu pendant une vingtaine de minutes chaque jour.

Jeux de lumières, colonne à bulles, jouets musicaux, ciel étoilé... Les enfants sont accompagnés sur des activités qui éveillent leurs sens. Le principe de l'approche Snoezelen pratiqué ici, c'est de proposer diverses expériences sensorielles, dans un environnement de détente et de bien-être, pour favoriser le développement sensoriel et relationnel.

Des enfants "beaucoup moins agités"

Julie Passeport, directrice de la Crèche Poucelina II et infirmière puéricultrice, remarque les bienfaits sur les enfants. "Quand ils sortent de cette salle, sur le reste de la journée, ils sont beaucoup moins agités et mieux disposés à des activités nécessitant plus de concentration."

Cette salle d'expérimentation multisensorielle aura coûté 50 000 euros.

Le reportage de Réunion La 1ère :